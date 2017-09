New York - Jihoafrický tenista Kevin Anderson prošel na US Open poprvé do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále, které skončilo dvě hodiny po půlnoci newyorského času, porazil domácího Sama Querreyho 7:6, 6:7, 6:3 a 7:6.

Soupeřem osmadvacátého nasazeného Andersona v boji o finále bude Španěl Pablo Carreňo, který je rovněž na grandslamu v semifinále poprvé.

Anderson zdolal Querreyho za tři a půl hodiny, celkem v zápase nastřílel 67 vítězných úderů. V tie-breaku čtvrtého setu odvrátil jeden setbol. "Je to neuvěřitelné," řekl Anderson, který vynechal Australian Open kvůli zraněnému lokti.

Jednatřicetiletý rodák z Johannesburgu, který žije na Floridě, je prvním Jihoafričanem v semifinále US Open po dlouhých 52 letech. Eric Drysdale se v roce 1965, kdy se ještě hrálo na trávě, dostal až do finále.

Výsledky tenisového turnaje US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Anderson (28-JAR) - Querrey (17-USA) 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 6:3, 7:6 (9:7).

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

V. Williamsová (9-USA) - Kvitová (13-ČR) 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).