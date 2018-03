Praha - Jednání, které obžaloba vyhodnotila jako přípravu teroristického útoku na vlak skupinou anarchistů, nebylo trestným činem. Pravomocně to potvrdil pražský vrchní soud, když zamítl odvolání státního zastupitelství proti loňskému rozsudku. Pětice obžalovaných argumentovala tím, že případ byl policejní provokací. K postupu policie, která na anarchisty nasadila agenty, vyjádřili pochybnosti i soudci.

"Je patrno, že tlak agentů na to, aby se akce s vlakem uskutečnila, narůstal, sílil. Byly tady určitě momenty, které přinejmenším zpochybňují to, nakolik se agenti pohybovali přesně v rámci mantinelů daných zákonem," konstatoval předseda odvolacího senátu Zdeněk Sovák. "Je tady správný závěr nalézacího soudu, že se nepodařilo vyvrátit obhajobu obžalovaných a odstranit pochybnosti, že se mohlo jednat o policejní provokaci," dodal.

Obžaloba tvrdila, že Petr Sova, Martin Ignačák a Alexandra Ščambová "chtěli zastrašit obyvatelstvo a jejich cílem bylo ohrozit lidské životy". Měl jim k tomu posloužit plánovaný útok na nákladní vlak s vojenským materiálem. K útoku prý chtěli v úseku mezi pražským Radotínem a Berounem použít zápalné lahve, které v dubnu 2015 zakopali poblíž železničního mostu v Chuchli.

Další dvě dívky, Radka Pavlovská a Katarína Zezulová, stanuly před soudem kvůli tomu, že plánování útoku údajně nepřekazily. O jedné z nich obžaloba také uváděla, že společně se Sovou a Ignačákem vyrobila zápalné lahve k ochraně squatu Cibulka.

Trojici "útočníků" hrozilo v případě prokázání viny až 20 let za mřížemi nebo i výjimečný trest. Státní zástupce požadoval v hlavním líčení pro Sovu s Ignačákem 12 let, pro Ščambovou mírnější trest vězení. Jeho kolegyně Dita Havlínová dnes proto marně usilovala o to, aby odvolací senát osvobozující verdikt zrušil a aby věc vrátil pražskému městskému soudu k dalšímu projednání. Na dotaz novinářů nevyloučila možnost podání dovolání.

"Neztotožňuji se se závěrem, že skutek byl vyprovokován ze strany policejního orgánu. Agenti těžko mohli představovat iniciátory trestné činnosti: vstupovali na pole, kde už obžalovaní nějakou činnost vyvíjeli. Jednání obžalovaných, zejména Sovy, bylo skutečně aktivní. V trestné činnosti pokračovali až téměř k hranici dokonání," zdůvodnila, proč se státní zastupitelství odvolávalo.

Případ, který vyšetřoval tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, souvisí s rozsáhlou policejní razií proti extremistům z dubna 2014, při níž chtěli policisté sledováním a odposloucháváním rozkrýt Síť revolučních buněk. Této organizaci připisují žhářské útoky na policejní auta nebo mýtné brány. Do skupinky kolem anarchisty Sovy se proto infiltrovali policejní agenti pod krycími jmény Petr a Robert.

Sova tvrdí, že mužům nevěřil a schválně "hrál jejich hru". Prozradilo je prý mimo jiné to, že si navzdory proklamacím o ochraně práv zvířat dali v restauraci svíčkovou. Popsal také aktivitu agentů: platili prý za nákup materiálu na zápalné lahve, vybírali místo útoku a tlačili skupinu k násilné akci, kterou prý Sova záměrně obstruoval a odsouval.

Po svém zadržení strávil Sova osm měsíců ve vazbě, Ignačák v ní byl rok a čtvrt. Jejich právníci dnes novinářům řekli, že klienti budou od státu požadovat "citelné" odškodné. Jeho výši zatím nechtěli specifikovat.