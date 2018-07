Ilustrační foto - Lidé 30. června vynášeli své věci z Modré ubytovny v Purkyňově ulici v ústecké čtvrti Střekov. V tento den vypršel termín, do kterého měli lidé opustit dvě ubytovny v Ústí nad Labem. Sociální pracovníci, obvodní radnice a neziskové organizace našli pro zhruba 230 lidí náhradní ubytování.

Ilustrační foto - Lidé 30. června vynášeli své věci z Modré ubytovny v Purkyňově ulici v ústecké čtvrti Střekov. V tento den vypršel termín, do kterého měli lidé opustit dvě ubytovny v Ústí nad Labem. Sociální pracovníci, obvodní radnice a neziskové organizace našli pro zhruba 230 lidí náhradní ubytování. ČTK/Zavoral Libor

Praha - Rostoucí počet exekucí, nedostupné bydlení a nerovné postavení žen a mužů jsou podle Národní zprávy české koalice Social Watch v současné době nejpalčivějšími problémy české společnosti. Autoři analýzy dnes na tiskové konferenci upozornili také na opomíjení strategického dokumentu OSN Agenda 2030, která se týká plnění cílů udržitelného rozvoje.

"Nejpalčivějšími problémy v České republice jsou míra předlužení domácností a množství exekucí, které se týkají téměř deseti procent obyvatel starších 15 let," uvádí se ve zprávě. Autor kapitoly o zadlužení Radek Hábl vidí riziko zejména v tom, že až 95 procent nových exekucí je zahajováno vůči lidem, kteří už v exekuci jsou. Řešením by měla být novela insolvenčního zákona, která by umožnila lidem dosáhnout oddlužení. Za paradox Hábl označil skutečnost, že ačkoliv české ekonomice se daří, počet exekucí roste.

Zpráva upozorňuje také na problémy spojené s dostupností bydlení, a to zejména ve velkých městech. "Nedostatek bytů přispívá k obchodu s chudobou, který veřejná správa není schopná řešit a politici ho ignorují s neustálým poukazováním na potřebu volného trhu," uvedli autoři.

Jako dlouhodobý problém vnímá Social Watch nerovnost mužů a žen v české společnosti. Zvlášť patrné jsou podle organizace rozdíly v platech. "Ženy v České republice v průměru vydělávají o 21,8 procenta méně než muži a v rámci Evropské unie se umisťujeme na předposledním místě, hůře je postavené již pouze Estonsko," uvádí studie s odkazem na údaje Eurostatu.

Mezinárodní síť Social Watch působí v 96 zemích a sdružuje několik set organizací. Každoročně vydává zprávy, v nichž hodnotí pokrok a nedostatky v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen. Od roku 2015, kdy OSN přijala Cíle udržitelného rozvoje, se Social Watch soustředí také na monitoring závazků vedoucích k naplnění těchto cílů.