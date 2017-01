Praha - Průměrná výše slev v lednových a povánočních výprodejích dosáhla 19 procent. Obchodníci přitom často inzerovali snížení cen zboží v akcích o desítky procent. Největší slevy byly v segmentu knížek a filmů, oblečení a erotiky. Vyplývá to z analýzy portálu Heureka.cz. Ačkoli se jen v e-shopech objeví každou hodinu několik tisíc nových nabídek ve slevě, opravdu výhodných je jen zhruba pět procent nabídek.

V některých segmentech byly slevy vyšší, například u oblečení, naopak v kategoriích zboží dům a zahrada či bílé elektroniky byla průměrná výše lednových slev jen 16 procent. "I když obchodníci deklarují často slevy v řádech vyšších desítek procent, výsledné ceny se od těch dlouhodobě průměrných na internetu neliší. Z našich údajů vyplývá, že se reálné slevy pohybovaly těsně pod hranicí 20 procenty," uvedl marketingový ředitel Heureka.cz Dan Blažek.

Ve výprodejích byl největší zájem o pánské a dámské bundy a kabáty, o pánskou a dětskou obuv nebo o dámské kalhoty. "Obecně se nejvíce nakupovalo především zimní oblečení, čemuž samozřejmě nahrály také mrazy, které přišly s počátkem roku," dodal Blažek.

Jen v e-shopech se během výprodejů objeví každou hodinu několik tisíc nových slev, opravdu výhodných je z dlouhodobého hlediska jen zhruba pět procent nabídek. Ukázala to nová technologie, kterou vyvinul vyhledávač slev Skrz.cz, která monitoruje v reálném čase změny cen zboží v internetových obchodech. Cenové změny u zboží porovnává napříč trhem i s ohledem na historické ceny produktů.

"Pokud už v obrovském množství slev najde člověk opravdu výhodnou nabídku s úsporou několika stovek korun oproti průměrné ceně na trhu, je takové zboží obvykle během několika hodin vyprodáno," uvedl Petr Kováčik ze Skrz.cz.

Češi mají o lednové výprodeje každý rok větší zájem, vyplývá to ze statistik ČSOB. "Na začátku ledna dosáhl meziroční růst použití platební karty skoro 30 procent, a to jak v počtech, tak v objemech transakcí. Pokud to srovnáme s rokem předchozím, kdy se tento růst pohyboval okolo 18 procent, můžeme s jistotou říci, že zájem o lednové výprodeje velmi rychle roste," uvedl analytik produktů ČSOB Jan Zahradníček.

Dozvuky neúspěšných vánočních nákupů jsou podle údajů banky vidět také na větším počtu reklamací a výměn zboží. "Sledujeme prudký nárůst vrácených transakcí, jen za první lednový týden jich vrátili zákazníci o 53 procent více než ve stejném období roku 2016. Toto číslo vypovídá i o tom, že si Češi nenechají nic líbit a za své vynaložené peníze vyžadují odpovídající službu," dodal Zahradníček. Za vyšším počtem reklamací a výměn zboží stojí podle něj ale také větší objem transakcí přes e-shopy, jelikož právě tam mohou zákazníci využít zákonné lhůty na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů.