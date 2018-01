Právě zveřejněno

Pchjongčchang (Korea) - Aktuální analýza společnosti Gracenote předpovídá, že čeští reprezentanti získají na zimních olympijských hrách v Koreji osm medailí. Na základě statistického modelu postaveného na výsledcích od poslední zimní olympiády v Soči by si měli členové české výpravy odvézt čtyři zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. Nejúspěšnější zemí her, které začnou 9. února v Pchjongčchangu, by se mělo stát se 40 cennými kovy Německo.

Předchozí analýza americké firmy zveřejněná v listopadu, tedy 100 dnů před hrami, Česku předpovídala ještě o jednu stříbrnou medaili více. Měsíc před hrami analytici řadí ČR na jedenácté místo v pořadí národů. Měli by takřka vyrovnat rekordní bilanci ze Soči, kde Češi včetně dodatečně přidělené medaile ze ženské biatlonové štafety získali devět cenných kovů.

Nejvážnějšími českými medailovými kandidáty jsou snowboardistka Ester Ledecká a rychlobruslařka Martina Sáblíková. Olympijské zlato ze Soči bude obhajovat snowboardcrossařka Eva Samková, která by se měla vrátit k závodům po zranění ramena. Šest medailí v Soči přidali biatlonisté, kteří ale zatím v olympijské sezoně příliš nezáří. Zlepšení ale naznačili při posledním kole SP v Oberhofu, kde Veronika Vítková minulý týden skončila třetí ve sprintu a Michal Krčmář byl dvakrát v první desítce. Otazník se vznáší nad olympijským startem mistryně světa Gabriely Koukalové, která kvůli potížím s lýtky v této sezoně ještě nezávodila.

Analýza předpovídá, že Němci zažijí nejúspěšnější olympiádu od roku 2002. Měli by posbírat 14 zlatých, 12 stříbrných a 14 bronzových medailí. Deset cenných kovů by jim měly přinést biatlonové závody.

Čtrnáct olympijských vítězů by měli mít také Norové, které analýza řadí se 37 medailemi na druhé místo hodnocení zemí. Pro Nory by to měla být nejúspěšnější olympiáda v historii. Dosud nejlépe se jim dařilo v roce 1994 v Lillehammeru a před čtyřmi lety v Soči, odkud mají 26 medailí. Jenom v běhu na lyžích by v Koreji měli vybojovat 19 medailí.

Na třetím místě jsou v medailových předpovědích Američané s 29 cennými kovy. Měli by je získat v deseti z patnácti sportovních odvětví, v nichž se bude v Koreji závodit.

Z medailové tabulky analytici vyřadili Rusko, které Mezinárodní olympijský výbor v prosinci kvůli dopingovému skandálu v Soči vyloučil ze ZOH v Koreji. V Pchjongčchangu budou moci jako neutrální závodit jen prokazatelně "čistí" ruští sportovci. Zatím není jasné, kdo dostane šanci závodit jako "olympijský sportovec z Ruska". Pokud by to byli všichni Rusové, přisoudila jim analýza devatenáct medailí včetně čtyř zlatých.