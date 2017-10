Praha - Od konání referenda o brexitu vzájemný obchod mezi ČR a Británií zpomaluje. Tempo růstu exportu tuzemských firem na ostrovy se od ledna do července snížilo na 1,3 procenta, ještě v roce 2015 to bylo více než 12 procent meziročně. Vyplývá to z analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Komerční banky.

"S ohledem na to, že náš celkový meziroční růst všech exportů činí v tomto roce zatím 5,7 procenta, kdy například do Německa rosteme dokonce sedmiprocentním růstem a do srovnatelně významné Francie tempem čtyř procent za rok, se jedná o slabé výsledky," uvádí dokument.

Jediným tahounem českého exportu do Velké Británie zůstává automobilový průmysl, který meziročně roste o více než osm procent. Prakticky všechny ostatní obory klesají. Dovoz zboží z Británie se letos snížil o 4,6 procenta. Česko nejvíce dováží elektroniku, kotle, reaktory a dopravní prostředky.

Podle dokumentu je ale předčasné hodnotit dopady brexitu na investiční aktivity firem s ohledem na jejich delší životní cyklus. "Nicméně pokud se potvrdí předběžná data České národní banky, která udávají, že za rok 2016 narostly britské investice do ČR jen o necelou miliardu (korun), pak by se jednalo o nejmenší nárůst za poslední roky," uvádí analýza.

Celkově je Velká Británie šestým největším investorem v ČR, s kumulovaným objemem 115 miliard Kč drží čtyřprocentní podíl na všech přímých zahraničních investicích v České republice. Britové investují v Česku zejména do zpracovatelského průmyslu, finančních služeb a obchodu.

"Zatím se nejedná o žádné mimořádné propady, ale je zřejmé, že psychologický efekt brexitu již na vzájemné obchody vliv má. Určitá míra nejistoty, jak dopadne rozvodové řízení mezi Evropskou unií a Velkou Británií, se začíná projevovat ve vyšší obchodní a investiční obezřetnosti," dodal předseda asociace Karel Havlíček.