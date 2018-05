Herning (Dánsko) - Nejdelší medailový půst hokejové reprezentace v historii samostatné České republiky trvá a natáhne se minimálně do příštího mistrovství světa v Bratislavě a Košicích už na sedm let. Po čtvrtém místě z únorových olympijských her v Pchjongčchangu hokejisté na turnaji v Kodani a Herningu ztroskotali ve čtvrtfinále s USA. Posledním úspěchem tak zůstává bronz z MS v roce 2012 ve Stockholmu a Helsinkách.

"Je to hodně nepříjemné. Víme o tom, že před námi byla generace, která většinou postupovala do boje o medaile a většinou vozila i zlato. Bohužel teď jsou trošku jiné časy. Budeme se to snažit každý rok zvrátit a dělat pro to úplně všechno," řekl brankář Pavel Francouz.

Češi na turnaji vyhráli šest z osmi zápasů a prohráli jen ve skupině se Švédskem a ve čtvrtfinále s USA shodně 2:3. "Chtěli jsme na turnaji ubojovat první body. Mužstvo si postupně sedalo, jak jsme to skládali na poslední chvíli. Náš vnitřní cíl, že musíme bojovat a postupně se zlepšovat, se splnil. Pomohl nám příjezd obou Davidů (Krejčího a Pastrňáka) a pak už se to odvíjelo ke čtvrtfinále, které vždy o všem rozhodne," řekl trenér Josef Jandač.

Krejčí s Pastrňákem posílili mužstvo po vyřazení Bostonu ve 2. kole play off NHL. V týmu měl tak Jandač deset hráčů, kteří působili celou sezonu v zámoří. Devět z nich hrálo v NHL. Byli to také zkušený centr Tomáš Plekanec z Toronta, další forvardi Dmitrij Jaškin ze St. Louis, Radek Faksa z Dallasu, Tomáš Hyka z Vegas, Filip Chytil z New York Rangers, bek Radko Gudas z Philadelphie a brankář David Rittich z Calgary.

Před konečnou nominací po konci přípravy získal trenér Ritticha, Plekance, Hyku, jenž působil na farmě Vegas v celku Chicago Wolves, i beky Filipa Hronka s Liborem Šulákem z Grand Rapids, záložního týmu Detroitu. Šulák tam pouze dohrával ročník po působení v Lahti a za reprezentaci v sezoně hrál.

Chytil s Hronkem a Rittichem byli jedni ze sedmi debutantů na velké mezinárodní akci spolu s obránci Davidem Skleničkou s Michalem Moravčíkem z Plzně a útočníky Andrejem Nestrašilem z Nižněkamsku a Martinem Nečasem z Komety Brno, který v této sezoně v jednom utkání také okusil NHL v dresu Caroliny.

Jandač se po dvou letech s národním týmem loučí bez cenného kovu. Devětačtyřicetiletý kouč, který se po roce na pozici asistenta Vladimíra Vůjtka staršího posunul do role hlavního trenéra, se nedočkal dalšího úspěchu po zlatu z mistrovství světa v roce 2010 v Německu. Tam byl asistentem Vladimíra Růžičky.

Jandač vedl český tým na čtyřech velkých turnajích. Na Světovém poháru v Torontu v září 2016 Češi nepostoupili ze skupiny do semifinále. Na loňském MS v Paříži ztroskotali ve čtvrtfinále na Rusku (0:3) a ani letošní dva velké turnaje neskončily medailovým ziskem.

Jandačovým novým působištěm bude Magnitogorsk v KHL a jeho nástupce by měl výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje 7. června vybrat z trojice Filip Pešán, Miloš Říha starší a Václav Varaďa.

"Ať vyberou kohokoliv, tak přeju svému nástupci, aby se mu dařilo a povedla se mu už nějaká medaile. Věřím tomu, že jsme za dva roky ostudu neudělali a dali jsme prostor dalším klukům, kteří se mohou úplně směle měřit s nejlepšími hráči na světě," dodal Jandač.