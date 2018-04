Praha - Stejnou cestou jako v minulé sezoně dokráčeli hokejisté Komety Brno k titulu, který se jim povedlo obhájit jako prvnímu klubu od roku 2007, kdy dokázala zopakovat triumf pražská Sparta. Tým majitele, generálního manažera a hlavního trenéra Libora Zábranského se opět v základní části pohyboval na hraně první šestky pro přímý postup do čtvrtfinále, ale v play off nenašel konkurenci.

Brňané loni i letos při své vítězné jízdě vyřazovacími boji ztratili shodně jen dva zápasy. Před rokem proti nim dokázal uspět jen Hradec Králové, který uhrál v semifinále dvě vítězství, letos Brňany zdolala jednou v boji o finále Plzeň a v sérii o zlato Třinec. Oceláři sice první duel doma vyhráli 5:1, ale pak se museli čtyřikrát sklonit před silou Komety.

Zábranský, který získal zlato i ve své druhé celé sezoně na pozici hlavního kouče, vytvořil úspěšný tým už po sezoně 2015/16, kdy Kometa skončila devátá. Jádro mužstva, které předtím během čtyř let získalo tři medaile (dvě stříbra a jeden bronz), doplnilo hned šest posil z KHL - útočníci Martin Erat z Omsku, Marek Kvapil z Nižněkamsku, Tomáš Vincour z Novosibirsku, Martin Zaťovič z Togliatti a obránci Ondřej Němec z Čerepovce a Jakub Krejčík ze Záhřebu.

Po loňském triumfu se tým Komety prakticky nezměnil. Ze stabilního kádru odešli jen Kvapil (Chabarovsk a později Liberec) a obránci Jozef Kováčik (Nitra) a Peter Trška (Vítkovice). Doplnil jej bek Michal Barinka (Sparta) a v průběhu sezony útočník Petr Holík (Mladá Boleslav) a brankář Marek Langhamer (Arizona/NHL a Tucson/AHL).

Po kempu a jednom startu v dresu Caroliny v NHL se vrátil devatenáctiletý Martin Nečas a Zábranský opět v sezoně zařadil do mužstva i další talenty.

"Kádr se moc nezměnil. Jsme schopni měnit rytmus hry, zavřít střední pásmo. Hráči fantasticky plní pokyny, já jim hrozně věřím. Třeba Holík, který přišel výměnou za dva centry, které jsem obětoval, splnil přesně, co jsem po něm chtěl," řekl Zábranský.

Rovněž ambiciózní Třinec dovedl ve své první sezoně v roli hlavního kouče v extralize Václav Varaďa ke stříbru. Bývalý útočník a mistr světa z Vídně z roku 2005 vytvořil také mix zkušenosti s mladými nadějemi. Mezi nimi nakonec nejvýrazněji vynikl nejproduktivnější hráč play off David Cienciala.

"Není to jednoduché dát do sestavy spoustu mladších hráčů a očekávat od nich výkon hodný zkušených hokejistů. V průběhu sezony si procházeli obdobím, kdy jim to tolik nelepilo a jejich výkonnost byla kolísavá. Myslím si, že k tomu mládí to patří a věřím, že je to posílí v dalších letech," uvedl Varaďa.

Základní část ovládla suverénně Plzeň, ale nejproduktivnější tým soutěže v semifinále narazil na Kometu a musel se spokojit s bronzem. Podařenou základní část v podobě čtvrtého místa nepotvrdily Vítkovice, kterým Brňané vystavily stop ve čtvrtfinále už ve čtyřech zápasech.

Medailové pozice z minulé sezony neobhájili Liberec a Hradec Králové. Bílí Tygři po zlatu z roku 2016 a loňském stříbru skončili ve čtvrtfinále a Hradec Králové klesl po bronzu o jedno místo.

Chomutov po semifinále z minulé sezony hrál jen ve skupině o 11. až 14. místo. Nejvyšší ambice nenaplnila Sparta, která těsně prošla do první desítky pro play off, ale v předkole ztroskotala ve třech zápasech nad Liberci. Výše myslela i Mladá Boleslav, která skončila dvanáctá. Naopak play off vybojovaly na rozdíl od loňska Zlín a Olomouc.

Mistr z roku 2016 Litvínov nenavázal na sedmé místo a musel hrát podruhé za poslední tři roky baráž. Šel do ní z posledního místa a boj zvládl. Nováček Jihlava nikoliv a po roce se opět vyměnil v první lize s Karlovými Vary. Největší výkonnostní skok udělaly Pardubice, které se loni zachraňovaly v baráži a v uplynulé sezoně prošly ze šestého místa přímo do čtvrtfinále, kde je zastavil Třinec.