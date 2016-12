Praha - Vláda Bohuslava Sobotky přispěla k dobrému výkonu ekonomiky v posledních letech jen omezenou měrou. Ekonomika je závislá především na vývoji v zahraničí, navíc vláda se ujala řízení země na počátku ekonomického vzestupu po předchozí krizi. Uvedli to analytici oslovení ČTK v reakci na dnešní bilanční tiskovou konferenci Sobotky. Ekonomové oceňují na současné vládě především stabilitu a přebytkové hospodaření.

Premiér dnes řekl, že jeho vláda přinesla do ČR ekonomickou a politickou stabilitu. Daří se zvyšovat životní úroveň, rostou mzdy a je nízká nezaměstnanost, uvedl.

"Vláda Bohuslava Sobotky při svém nástupu zdědila ekonomiku na samém počátku cyklického oživení, podpořeného navíc bezprecedentním uvolněním měnových podmínek devizovými intervencemi ČNB. Současný solidní stav české ekonomiky je z větší části zásluhou uvedených cyklických faktorů," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavle Sobíšek.

Zásluhu má vláda podle něj na politické stabilitě s evropským kursem a na tom, že příliš neohýbala tržní podnikatelské prostředí. "Třetí plusový bod, doufám, si vláda zaslouží za zavedení elektronické evidence tržeb, ale na hodnocení tohoto kroku je ještě brzy," uvedl.

Podle hlavního ekonoma Roklen Lukáše Kovandy vláda k ekonomickému růstu přispěla jen zanedbatelnou měrou. Na druhou stranu ocenil politickou stabilitu a přebytkové hospodaření v letošním roce. "K růstu ekonomiky ve skutečnosti přispěly celkem běžné cyklické faktory, dále v evropském kontextu nadprůměrně svižný růst celého regionu zemí visegrádské skupiny, v poslední době také hospodářský vzestup eurozóny," uvedl.

Podle analytika ČSOB Petra Dufka za růstem české ekonomiky stojí výsledky zpracovatelského průmyslu, především výroby osobních aut, strojírenství a dalších úspěšných oborů, které se dokážou prosadit na zahraničních trzích. "Úspěch průmyslu a nakonec i služeb stlačil nezaměstnanost a zároveň stimuluje růst mezd v ekonomice," uvedl. Loni k dobrému výkonu ekonomiky přispělo i dočerpání peněz z minulého rozpočtového období EU.

Ekonomický cyklus v České republice je podle ekonoma Komerční banky Marka Dřímala do velké míry závislý na vývoji v zahraničí díky exportnímu zaměření české ekonomiky. Zároveň ale upozornil, že k poslední recesi, která v Česku panovala v letech 2012 a 2013, přispěla úsporná politika vlády, která se promítla do nižší spotřeby domácností.

Za vzestupem ekonomické aktivity v posledních letech podle Dřímala bylo několik faktorů. Především se zlepšila situace na zahraničních trzích, pomohla uvolněná měnová politika České národní banky, prudký pokles cen ropy, příliv peněz z EU na konci minulého programového období a také lepší nálada mezi spotřebiteli. "Na posledních dvou faktorech má podíl i současná vláda," dodal.

Vláda podle pravice nemá vizi a nevyužívá ekonomický růst

Vládě podle předsedy ODS Petra Fialy chybí vize pro příští rok, peníze z daní jen utrácí a nevyužívá ekonomicky úspěšné období. Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska jsou priority kabinetu ve skutečnosti jiné, než které dnes prezentoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Kalousek ČTK řekl, že vláda hlavně utrácí na nové státní zaměstnance, rostoucí sociální dávky a rostoucí dotace vybraným podnikatelským skupinám.

Sobotka dnes novinářům představil své priority pro necelý rok, který zbývá do voleb do Poslanecké sněmovny. Kabinet by se měl podle něj koncentrovat mimo jiné na čerpání z evropských fondů, zahájení klíčových dopravních staveb, zvyšování mezd či prosazení zákonů o sociálním bydlení a neziskových nemocnicích.

Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) ČTK sdělil, že lidovci vidí priority i v dalších oblastech. "Pro KDU-ČSL je důležitá bezpečnost, podpora pracujících rodičů, investice do vědy, výzkumu a vzdělávání, do infrastruktury, digitalizace a podpora citlivých odvětví, jako je zemědělství," napsal Bělobrádek v tiskové zprávě.

Fiala ve vystoupení předsedy vlády postrádal představení směru a vize, kterou by chtěl v příštím roce naplňovat. "Vláda růst nevyužívá ke zlepšení našeho vzdělávání, zkvalitnění fungování veřejné správy a odstranění zbytečné byrokracie," uvedl v tiskovém prohlášení. Vláda podle něj peníze vybrané na daních jen utrácí a zvětšuje stát nabíráním úředníků. "Občané žádné zlepšení služeb necítí," dodal Fiala.

Také předseda TOP 09 Kalousek si myslí, že vláda nevyužila dobrou ekonomickou situaci k zásadním změnám, aby zajistila dlouhodobou udržitelnost a konkurenceschopnost ekonomiky. "Všichni víme, že bez zásadních změn ve zdravotním pojištění není dlouhodobě udržitelná úroveň zdravotního systému, na kterou jsme zvyklí," řekl ČTK. Vláda se podle něj dívá jen do října 2017, kdy by se měly konat volby. "Prostě po nás potopa," řekl Kalousek.

Ze schváleného rozpočtu na příští rok lze vyčíst jiné priority, než o kterých hovořil Sobotka, míní předseda TOP 09. "Skutečné priority vlády jsou prostředky na nové státní zaměstnance, rostoucí sociální dávky a rostoucí dotace vybraným podnikatelským skupinám," uvedl Kalousek. Narážel tím pravděpodobně na skupinu Agrofert vicepremiéra Andreje Babiše (ANO).