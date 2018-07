Žena tankuje benzin do svého vozu. Ilustrační foto.

Praha - Spotřebitelé pociťují slabší korunu především v dražších pohonných hmotách a dovážených sezonních potravinách, například ve vyšších cenách ovoce a zeleniny, shodli se analytici oslovení ČTK. Češi si také připlatí při výměně cizí měny na cestě do zahraničí. Kurz české měny podle nich o prázdninách spíše neposílí. Koruna v minulých dnech oslabila nad hranici 26,00 Kč/EUR a je tak nejslabší od loňského léta.

"Koruna je od poloviny dubna slabší o více než tři procenta. Slabší kurz se promítá hlavně do vyšších cen potravin a pohonných hmot. Spotřebitelé si připlatí zejména za sezonní zboží dovážené ze zahraničí, na které změny kurzu dopadají nejrychleji, jako je například ovoce a zelenina," řekl ČTK analytik Raiffeisenbank František Táborský. Exportéry podle něj slabší koruna výrazně netrápí vzhledem k zajištění kurzu koruny na několik měsíců dopředu. Plošný růst cen by nastal až v případě, že by si koruna současné slabší hodnoty uchovala i po zbytek roku, podotkl.

Slábnoucí korunu Češi pociťují již nyní v podobě dražších pohonných hmot u tuzemských benzínových pump, souhlasil analytik Cyrrusu Lukáš Kovanda. Je podle něj pravděpodobné, že během července podraží benzín i nafta na svoji nejdražší úroveň od roku 2014. Lidé také musí počítat s dražšími cenami dovážené elektroniky či oděvů. Rovněž budou muset hlouběji sáhnout do kapsy při prázdninových zahraničních pobytech. Upozornil ale na to, že Češi, kteří si pro svoji dovolenou vyberou třeba Turecko, budou tam mít navzdory slábnutí koruny příznivější ceny než loni, neboť turecká lira oslabuje ještě citelněji než česká měna.

"Koruna je už dvě měsíce ve vleku sentimentu na trzích. A ten bude nejspíše nadále ve vleku geopolitiky. Protože v politice získávají čím dál více prim destruktivní populisté, lze čekat spíše zvýšenou nervozitu, tedy dále slábnoucí korunu," uvedl Radim Dohnal z portálu Capitalinked.com. Stopku slábnutí koruny by mohlo podle něj dát jedině případné další zvýšení sazeb České národní banky. Do konce prázdnin tak čeká korunu spíše nad 26 Kč za euro. "Tedy pokud budete potřebovat eura nebo dolary na dovolenou, běžte si je koupit spíše dříve než později," dodal.

Kurz koruny aktuálně více závisí na politice než na ekonomických faktorech, míní analytik společnosti Deloitte David Marek. A zřejmě tomu tak bude i o prázdninách. Nálada mezi USA a Evropou dále houstne, ať již jde o vzájemný obchod nebo spolupráci v NATO. S každým vyhrocením situace oslabuje kurz koruny i dalších měn malých otevřených ekonomik, které by na protekcionismus doplatilo nejvíce. Sousední zlotý a forint oslabují dokonce výrazněji než koruna, poznamenal.

Naopak analytik Chytrého Honzy Karel Kotoun přes prázdniny očekává posílení kurzu koruny, což znamená, že na dovolené v zahraničí bude levněji, naopak pro exportéry to znamená snížení vývozních zisků. Zvýšení sazeb ČNB, které na trhu podle něj nebylo očekáváno a následně ani dobře přijato, pro korunu znamená vyšší úroky, a tedy zájem hráčů na devizovém trhu. Depozit v korunách totiž vynese víc než v eurech, připomněl.