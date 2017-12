Praha - Situace v českém stavebnictví se začíná stabilizovat. Říjnový meziroční růst o 5,9 procenta po loňském propadu však stále neznamená razantní odraz ode dna. Varovná je hodnota nově vypsaných veřejných zakázek. Uvedli to analytici, které dnes ČTK oslovila. V říjnu se k růstu pozemního stavitelství, které s výjimkou dvou měsíců stoupalo po celý rok, přidalo také inženýrské, tedy hlavně výstavba infrastruktury. To naopak letos vzrostlo teprve podruhé.

"Říjnová čísla potvrzují, že se v letošním roce daří situaci ve stavebnictví stabilizovat. Loňský propad stavební výroby je minulostí. Na druhou stranu čísla zatím nejsou přesvědčivá natolik, aby se dalo hovořit o razantním odrazu ode dna," uvedl analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Za celý loňský rok stavebnictví meziročně kleslo o 5,9 procenta, inženýrské stavitelství dokonce téměř o 16 procent. Letos do konce října vzrostlo celkově o 2,3 procenta.

Stavebnictví by podle Kovandy mohla v příštím roce do určité míry pomoci novela stavebního zákona a také zrychlení čerpání peněz z evropských fondů, které často míří na projekty z inženýrského stavitelství.

"I když jsou říjnová čísla na první pohled příznivá, nelze si nevšimnout stále zaostávajícího inženýrského stavitelství. To se do černých čísel dostalo vlastně jen díky vyššímu počtu pracovních dnů. Stavebnictví tak i nadále zůstává v režii pozemního stavitelství, které zažívá boom díky vysoké poptávce po nemovitostech. Ať už těch bytových nebo komerčních," sdělil analytik ČSOB Petr Dufek. Především v oblasti inženýrské výstavby jsou podle něj stále rezervy. "Na projekty sice peníze jsou, ale stavět není příliš co. Od stavebnictví tak letos i příští rok očekáváme jen lehce plusová čísla," doplnil Dufek.

Podle analytika UniCredit Bank Pavla Sobíška stavebnictví letos meziročně vzroste o tři až čtyři procenta. "Solidní příliv nových zakázek by měl živit obor také přinejmenším v první polovině příštího roku. Na rozdíl od letoška tedy stavebnictví nezahájí příští rok mezi sektory v poli outsidera," uvedl Sobíšek. Podle údajů inženýrské společnosti ÚRS Praha vzrostl objem nově zadaných stavebních zakázek od veřejných investorů do konce října téměř o polovinu.

"Co je ale důvodem k našemu znepokojení, je údaj o vypsané veřejné zakázce, který tvoří ke konci října pouze polovinu loňského objemu. U dopravní infrastruktury je to jenom třetina. Věřme, že se zadavatelé do konce roku přece jen vzpamatují a že stavby nejen připraví, ale zabezpečí také jejich financování. To už bude v největší míře záviset na politických rozhodnutích nové vlády," dodal prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš.