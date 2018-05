Praha - Růst cen pohonných hmot na tuzemských čerpacích stanicích by měl brzy skončit. Na začátku léta by měly stagnovat, možný je i mírný pokles. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Důvodem je podle nich snižující se cena ropy, způsobená mimo jiné vyhlídkami na zvyšování těžby suroviny. Například severomořská ropa Brent se v pondělí propadla pod 74,50 dolaru za barel, nejníže za tři týdny.

Podle údajů společnosti Finlord na základě dat Evropské komise se litr benzinu Natural 95 v Česku nyní průměrně prodává za 33 korun, nafta vyjde na 32,17 Kč/litr. Od konce března se průměrná cena paliv zvýšila o více než dvě koruny na litru, motoristé za ně zaplatí nejvíc od letních prázdnin v roce 2015. Hlavním důvodem růstu cen byla právě zvyšující se cena ropy.

"Situace na trhu s ropou se v závěru května, zdá se, přeci jen zklidňuje, což by se mělo pozitivně promítnout i do cen pohonných hmot. Na přelomu května a června by ceny na čerpacích stanicích měly kulminovat a následně se pozvolna snižovat," řekl dnes ČTK analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Žádné dramatické snížení cen však podle něj očekávat nelze. "Bude se jednat řádově o desítky haléřů, nikoliv o koruny," dodal.

Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček upozornil, že v posledních týdnech ovlivnila cenu paliv také slábnoucí koruna. "Data z reálné ekonomiky však nenasvědčují tomu, že by koruna měla oslabovat dlouhodobě. Spíše lze očekávat změnu trendu a koruna tak začne snižovat cenu pohonných hmot v ČR," uvedl. Na komoditní burze v Rotterdamu jsou pohonné hmoty obchodovány v dolarech. Čím je koruna vůči americké měně silnější, tím levnější mohou být benzin a nafta u čerpacích stanic v ČR. "Lze počítat s tím, že benzin ani nafta již příliš ze své současné úrovně do prázdnin nezdraží," potvrdil také hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

I přes aktuální růst zůstávají podle analytiků tuzemské ceny pohonných hmot jedny z nejnižších v Evropě. "Dražší pohonné hmoty jsou zejména v západní Evropě. Naopak levně lze natankovat v Bulharsku a Polsku," řekl dnes ČTK analytik Finlord Boris Tomčiak. Například v Bulharsku je možné podle údajů firmy natankovat benzin i naftu mírně nad 28 korunami za litr.

V Chorvatsku, kam v létě pravidelně míří nejvíce českých turistů, jsou pohonné hmoty zhruba o dvě koruny dražší než v ČR. Benzin je u Jadranu k dostání v průměru za 35,74 Kč/litr, nafta pak za 34,17 Kč/litr. Stejně jako v ČR i v zahraničí platí, že lze najít pumpy, jejichž ceny se od průměrných cen významně liší. Vyšší ceny tradičně drží především čerpací stanice v okolí velkých měst a na hlavních tazích.

"Například při přejezdu přes Rakousko se v případě nutnosti vyplatí natankovat hned za hranicemi. S přibývajícími kilometry jižním směrem narůstá i průměrná cena benzinu na pumpách. Vůbec nejlevněji se u našeho jižního souseda dá natankovat ve Vídni a okolí Lince. Benzinovým pumpám v Tyrolsku se vyplatí naopak vyhnout," dodal analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka.

Průměrná cena pohonných hmot ve vybraných zemích (přepočteno na Kč za litr):

benzin nafta Česko 33,00 32,17 Německo 37,70 33,07 Slovensko 35,02 31,69 Rakousko 32,87 31,54 Polsko 30,16 29,78 Itálie 41,52 38,40 Francie 39,47 37,37 Maďarsko 31,57 32,18 Španělsko 33,82 31,41 Slovinsko 34,56 33,02 Chorvatsko 35,74 34,17 Bulharsko 28,21 28,14 Řecko 41,54 35,74

Zdroj: Finlord.