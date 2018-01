Průmysl v Česku v listopadu zpomalil růst na 8,5 procenta. Vývoj průmyslové výroby od listopadu 2016 do listopadu 2017

Praha - Růst průmyslové produkce v listopadu předčil očekávání a zůstal jedním z tahounů české ekonomiky, shodli se analytici oslovení ČTK. Růst průmyslu za celý rok se podle jejich odhadů zvýšil k pěti procentům, letos bude mírně nižší. Průmyslová výroba v Česku v loňském listopadu zpomalila meziroční růst na 8,5 procenta po říjnovém zvýšení o 10,5 procenta.

"Česká ekonomika se i nadále veze na vlně globálního hospodářského oživení. V meziměsíčním vyjádření po očištění o kalendářní vlivy výroba stoupla o skoro neuvěřitelných 3,7 procenta," řekl ČTK analytik Komerční banky Viktor Zeisel. Tahounem podle něj zůstává automobilový průmysl. Nejenom že se zvyšuje počet vyrobených aut, ale Česko se přesouvá k výrobě modelů s vyšší hodnotou. V domácím průmyslu je také vidět trend modernizace a investic, dodal.

Průmyslová výroba loni v listopadu řádně nabrala na otáčkách, souhlasil analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Její meziroční nárůst 8,5 procenta je po očištění o rozdílný počet pracovních dní dosavadním druhým nejlepším výsledkem za rok 2017, připomněl. Rychleji než v listopadu rostla loni po očištění pouze v květnu, a to o 10,8 procenta.

Průmysl v roce 2017 těžil z růstu poptávky, jenž byl tažen jak růstem poptávky v české ekonomice, tak dobrou situací obchodních partnerů, upozornil analytik Generali Invesments Radomír Jáč. Data za listopad ale podle něj vykazují zpomalení tempa růstu nových zakázek, především těch ze zahraničí. Hlavním rizikem pro letošek není ani tak vývoj poptávky jako spíše situace na trhu práce. Firmy narážejí na nedostatek pracovníků s vhodnou kvalifikací. Právě tento faktor se může výrazněji projevovat coby brzda výraznější expanze tuzemského průmyslu, podotkl.

K růstu průmyslové produkce v listopadu již tradičně přispívala především výroba automobilů a výroba elektrických zařízení, avšak vůbec nejvýznamnějším přispěvatelem k růstu produkce byla energetika, uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. V listopadu se však až na výjimky dařilo většině průmyslových odvětví. Výjimkou je těžební průmysl, který zůstává v útlumu a do celkové produkce v listopadu opět přispěl negativně, poznamenal.

Další vývoj v automobilovém průmyslu přitom bude klíčový pro to, jak se bude dařit průmyslu jako celku. Případné tvrdé přistání v českém průmyslu se však podle analytika UniCredit bank Patrika Rožumberského pro nejbližší období nerýsuje. Optimismus pro nadcházející měsíce sálající z předstihových indikátorů zůstává nadále silný. "Prozatím předpokládáme pro letošní růst průmyslové produkce jen nevelké zpomalení na 3,5 procenta z pěti procent očekávaných za loňský rok," odhadl.

Analytici: Stavebnictví v listopadu pokračovalo v matném výkonu

Stavebnictví v listopadu pokračovalo v nevýrazných výkonech. Uvedli to analytici oslovení ČTK. Podle nich je vypsáno málo veřejných zakázek, určitou nadějí do budoucna jsou peníze z Evropské unie. Letos do konce listopadu stavebnictví v souhrnu meziročně vzrostlo o 2,3 procenta, uvedl ČSÚ. Ještě na konci června vzrostlo o 3,5 procenta.

"Matný výkon českého stavebnictví pokračoval i loni v listopadu. Stavební výroba se drží na 90 procentech objemu v roce 2010. Stavebnictví za sebou brzy může mít jednu celou dekádu v útlumu. To je zarážející zejména tváří v tvář současné obecné prosperitě české ekonomiky," uvedl analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Stavebnictví podle něj od roku 2010 zažívá jen občasné vzmachy. Příkladem byl růst inženýrského stavitelství, které je tvořeno z velké části dopravní infrastrukturou, v roce 2015. Tehdy Česko dočerpávalo evropské dotace z programového období 2007 až 2013. "Avšak prakticky po celé desetiletí se stavebnictví drží znatelně pod úrovní jeho vstupního roku. Od novely stavebního zákona, která platí od začátku letošního roku, přitom uspokojivou nápravu stavu příliš čekat nelze. Naopak naděje můžeme vkládat do čerpání z fondů EU," doplnil Kovanda.

Také podle analytika UniCredit Bank Pavla Sobíška pokračovalo stavebnictví ve slabých výkonech. Na mírném růstu se podílelo hlavně pozemní stavitelství, tedy stavba bytů, kanceláří nebo průmyslových hal a skladů. "O inženýrském stavitelství se dá říct jen tolik, že se vymanilo z dlouhodobého propadu a poslední dva měsíce jeho výkony meziročně marginálně rostly. Prosinec již nezmění mnoho na celoročním obrázku stavebnictví jako odvětví, které sice v roce 2017 přispělo k celkovému růstu ekonomiky, ale ve srovnání s jinými odvětvími poměrně málo," uvedl Sobíšek. Pro letošek očekává růst stavebnictví o čtyři až pět procent.

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš uvedl, že pro další období výrazné zlepšení nelze čekat. "Varujícím signálem je meziroční pokles hodnoty vypsané veřejné zakázky, která do konce listopadu meziročně klesla na pouhých 53 procent. A to rozhodně nepřipouští žádný velký optimismus pro další vývoj v oboru," dodal Matyáš. Podle Českého statistického úřadu se veřejné zakázky se na celkových tržbách v roce 2016 podílely 32,6 procenta, což bylo nejméně od roku 1996. Naopak nejvíce to bylo v roce 2002 (55,1 procenta).

Za vysokým přebytkem zahraničního obchodu stál chemický průmysl

Za překvapivě vysokým přebytkem zahraničního obchodu v listopadu stojí podle analytiků zejména výrazné navýšení kapacity rafinerií. Šlo o nejvyšší listopadový přebytek obchodu v historii měření. Čeští exportéři jsou na hranici svých výrobních kapacit a nestíhají držet krok s tempem růstu objednávek ze zahraničí. V další expanzi jim brání především nedostatek pracovní síly.

"Statistika vývozů ukazuje, že čeští exportéři i nadále těží z ekonomické expanze v zahraničí. Poptávka po českých výrobcích, zejména po dopravních prostředcích, elektrických zařízeních a chemických látkách se značně meziročně zvýšila," uvedla Monika Junicke z Komerční banky.

Listopadový přebytek byl rekordní. "Zatímco rostoucí domácí průmyslová produkce vytváří obrovský hlad po surovinách, ceny surovin a jiných vstupů na světových trzích rostou. V důsledku tak roste jak objem, tak i hodnota dovezeného materiálu," uvedl analytik Raiffeisenbank František Táborský.

Za pozitivní bilancí obchodu podle něj stál hlavně menší deficit bilance chemických produktů. Po delší odstávce českých rafinérií v roce 2016 vedla následná rekonstrukce k výraznému navýšení kapacity. Český petrochemický průmysl tak za poslední tři měsíce rostl průměrným meziročním tempem okolo 25 procent.

Přebytek zahraničního obchodu v listopadu dvojnásobně překonal očekávání trhu. Podle ekonoma UniCredit Jiřího Poura jako hlavní rizika pro obchodní bilanci do budoucna nadále zůstávají možné výraznější posílení koruny, dynamicky rostoucí mzdy i nízká nezaměstnanost, jež stimulují spotřebitele k nákupu nejen domácího zboží a služeb, ale i zboží z dovozu. "V delším období nadále předpokládáme postupné nasycení evropské poptávky po automobilech, a nebude již proto možné se příliš spoléhat na výrazné růsty exportu tohoto odvětví," dodal Pour.

Raiffeisenbank za loňský rok očekává přebytek zahraničního obchodu mírně nad 160 miliardami Kč. Letos bude obchodní bilance těžko překonávat historicky nejvyšší přebytek, kterého dosáhla v roce 2016. "Nepodaří se jí to už kvůli tomu, že koruna bude viditelně posilovat k hladině 25 Kč. Atraktivita českého zboží se bude v zahraničí zhoršovat. Navíc druhá polovina letošního roku přinese zpomalení ekonomického růstu," doplnil Jiří Cihlář z Next Finance.

Oproti loňsku chybí v přebytku 14,9 miliardy Kč, aby byl překonán loňský rekord. "Nepředpokládáme, že by tento výsledek mohl zachránit prosinec. Nicméně v celkovém objemu exportu se velmi přiblížíme hranici 3,5 bilionu korun v národním pojetí," řekl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

V porovnání s předloňským listopadem vzrostl vývoz tuzemských firem o 2,3 procenta a dovoz o 1,2 procenta. Zahraniční obchod skončil v listopadu přebytkem 11,7 miliardy korun, meziročně byl o 3,4 miliardy koruny vyšší, uvedl ČSÚ.