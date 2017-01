Praha - Nástup Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA přináší do světové ekonomiky řadu nejistot jako například nebezpečí obchodní války s Čínou či růst obchodních bariér, což by mohlo významně postihnout i české vývozce. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Výrazným důsledkem Trumpova působení bude podle nich také konec éry nízké inflace a úroků či agresívní měnové politiky. Češi se tak budou moci radovat z vyšších úroků u vkladů, zároveň jim ale zdraží hypotéky.

"Nástup Trumpa do prezidentského úřadu přináší pro globální ekonomiku značné nejistoty. Nejčastěji se zmiňuje riziko obchodní války s Čínou, pro evropské obchodní partnery USA je ale bližší otázkou slibovaná reforma korporátních daní v USA, které by měly být vázány na objem dovozu," upozornil analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Restrikce pro německé a potažmo české exportéry, vyplývající z tohoto opatření, může být podle něj značná. Takové tendence by oslabily globální obchod, což by mělo negativní dopad na většinu ekonomik, ale nejvíc na exportně orientované země, jako je Česko, dodal.

"Trumpova hospodářsko-politická doktrína bude spočívat v přesunu důrazu z měnové na rozpočtovou politiku coby primární prostředek ekonomické stimulace. Ten bude zásadním zdrojem aktuálního růstu inflačních očekávání, vzestupu samotné inflace i úrokových sazeb," řekl ČTK analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Podle něho tyto faktory stojí již za zdražováním zdrojů na mezibankovním trhu, a to i v ČR. Zvrat ve vývoji úrokových sazeb má zásadní dopad a promítne se i do růstu sazeb na českém finančním trhu, namátkou u dluhopisů, hypoték či spořicích účtů, podotkl.

"Pro světovou ekonomiku je Trump stále neznámou, protože pokud opravdu začne s plněním předvolebních slibů, tak je velice pravděpodobné, že se jeho politika dotkne celého světového hospodářského řádu, který předešlé administrativy dlouhodobě budovaly," míní analytik banky Creditas Roman Koděra. Podle něho tak zůstává největším rizikem případná nejistota, která by vznikla v případě narušení světového hospodářského řádu, protože ČR je součástí EU. Celkově silný dolar a případně vyšší cena ropy se však do světového hospodářství projeví negativně.

Podle analytika společnosti Chytrý Honza Františka Bostla Trumpův nástup do Bílého domu znamená obrovské změny v chápání globalizace a Trump podle něho pro zaběhlé obchodní zvyklosti i nové dohody znamená obrovskou brzdu.

"Rozhodně můžeme čekat zvyšující se rozdíly ve výkonnostech jednotlivých ekonomik, které formou protekcionistických nástrojů a politik nejen zdraží světový obchod, ale také sníží jeho objem v důsledku 'ochrany' národních zájmů. Z jeho strany už padly hrozby zavedení cel na automobilový průmysl, a jelikož je dumpingová politika politikou odvetnou, lze čekat nekonečné stupňování sankcí a zavádění cel, které mohou výrazně poškodit export ČR dovnitř EU," poznamenal Bostl.

"Hlavní pozornost trhů nejvíce míří k dnešnímu Trumpovu inauguračnímu projevu," řekl analytik Patria Finance Tomáš Vlk. Naposledy se ekonomickým tématům vyhnul a také dnes nakonec může být velmi vágní. "Jenže najisto to nikdo neví, Trump zůstává zásadním rizikovým faktorem (nejen) pro letošek a každé jeho vystoupení bude pozorně sledováno," doplnil.

Obchodní ředitel společnost Golden Gate CZ Pavel Ryba připomněl, že s blížící se Trumpovou inaugurací zlato mírně posiluje. Cena od začátku tohoto roku vzrostla o šest procent z 1150 dolarů za troyskou unci na 1204 dolarů. Ceně zlata pomáhá rovněž rostoucí inflace a inflační očekávání. Investoři podle něj zřejmě cítí, že minimálně tento rok může být politicky i ekonomicky bouřlivý, což nahrává růstu ceny žlutého kovu, který je označován jako bezpečný přístav v době krize.