Praha - Nezaměstnanost v lednu stoupla na 5,4 procenta z prosincových 5,2 procenta. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených ČTK. Důvodem růstu jsou pravidelné sezonní efekty způsobené útlumem prací ve stavebnictví a zemědělství a ukončením pracovních smluv na konci roku. Úřad práce zveřejní údaje o lednové nezaměstnanosti ve středu 8. února.

"Na přelomu roku podíl nezaměstnaných obecně stoupá. Letošní leden byl navíc nejstudenější měsíc za poslední dekádu, což mohlo pozastavit více sezonních prací než v posledních letech. Očekáváme proto zvýšení podílu nezaměstnaných o 0,2 procentního bodu na 5,4 procenta," odhadli analytici Raiffeisenbank.

Poté, co v listopadu míra nezaměstnanosti klesla na 4,9 procenta, v prosinci vyskočila na 5,2 procenta a v lednu by měla podle analytiků Komerční banky přidat další dvě desetiny bodu. Svého dna letos by měla dosáhnout v červnu, kdy KB očekává pokles na 4,6 procenta.

Růst nezaměstnanosti na 5,4 procenta čekají i analytici ING Bank a společnosti Cyrrus. "Výše už by se letos ocitnout neměla, byť její snižování od února dále bude pomalejší, než tomu bylo loni. Na pracovním trhu už zkrátka není moc kde brát," uvedl analytik Cyrrusu Lukáš Kovanda. Do evidence úřadů práce se v lednu ve vyšší míře dostávali lidé, zejména muži, dotčení útlumem sezonních prací hlavně ve stavebnictví a zemědělství. Také přicházeli lidé, kterým na konci loňského roku skončily termínované pracovní smlouvy a dohody, dodal.

Nezaměstnanost by se letos měla podle analytika společnosti Chytrý Honza Františka Bostla pohybovat kolem pěti procent. Z pohledu na strukturu trhu práce nevidí moc prostoru pro její propad. Na současných úrovních už pracují i ti, kteří ´nechtějí´. Do míry nezaměstnanosti promluví růst úrokových sazeb a růst cen komodit, tedy celkových nákladů firem. To povede k nucenému škrtu v nákladech, které souvisejí především s rostoucím tlakem na vyšší efektivitu práce a tudíž i propouštění, poznamenal Bostl.