Praha - Loňské výsledky petrochemického holdingu Unipetrol, které firma dnes zveřejnila, překonaly očekávání trhu. Uvedli to analytici, které oslovila ČTK. Unipetrol loni zvýšil čistý zisk téměř o miliardu na rekordních 7,98 miliardy korun. Meziročně je to nárůst o 13 procent. Tržby společnosti naopak klesly o 21 miliard na 87,81 miliardy korun.

"Čistý zisk společnosti předčil významně očekávání a dosáhl tak rekordní hodnoty. S čím odhady na poslední kvartál nepočítaly, bylo významné rozpuštění opravné položky k dlouhodobému majetku ve výši 1,9 miliardy korun," sdělil Lukáš Hendrych z auditorské a poradenské sítě BDO.

Analytici se shodují, že výsledky pozitivně ovlivnilo hlavně obnovení výroby v odstavených provozech. "Celkově výsledky hodnotíme pozitivně. Obnovení provozu etylenové jednotky v Záluží u Litvínova a rafinerie v Kralupech nad Vltavou vedlo k výraznému nárůstu objemu zpracované ropy čtvrtinu a stejně tak i ke zvýšení míry využití kapacit na 90 procent," řekl ČTK analytik Patria Finance Ondřej Koňák.

Analytik J&T Banky Bohumil Trampota upozornil, že vedení Unipetrolu se dnes nevyjádřilo k dividendě za loňský rok. Z předloňského zisku Unipetrol vyplatil akcionářům dividendu 5,52 Kč na akcii. Předtím firma vyplatila dividendu naposledy za rok 2007. Podle Trampoty by měly být informace o dividendě za rok 2016 součástí strategie, kterou by měl Unipetrol zveřejnit v březnu.

"Z našeho pohledu má Unipetrol prostor na výplatu vysoké dividendy. A pokud by Unipetrol žádnou dividendu, respektive dividendovou politiku nepředstavil, bylo by to pro nás i pro trh velkým zklamáním," uvedl Trampota. "V každém případě by měl být výsledek loňského rok výrazným argumentem pro návrh zvýšení dividendy, a to nejen symbolické," podotkl také analytik Petr Hlinomaz.

Analytik BH Securities Martin Vlček dodal, že vidí prostor pro další růst hodnoty firmy i jejích akcií v nejbližších měsících a letech. "Trh se postupně vyrovnává a s poklesem přebytků ropy budou i rafinérské marže vyšší a stabilnější," doplnil.

Do výsledku se pozitivně promítlo například pojistné plnění v souvislosti s předloňským požárem v Záluží u Litvínova. Rekonstrukce etylenové jednotky tam trvala déle než deset měsíců, náklady na ni činily čtyři miliardy korun. Na druhou stranu byly finanční výsledky ovlivněny provozními omezeními petrochemické i rafinérské výroby.

"Vytvořili jsme čistý zisk ve výši bezmála osm miliard Kč. Současně jsme investovali rekordních téměř 11 miliard Kč do modernizace a rekonstrukce výrobních technologií, zejména do stavby nové polyetylenové jednotky. Tyto investice jsou základem pro další rozvoj Unipetrolu v budoucnosti," uvedl generální ředitel Unipetrolu Andrzej Modrzejewski.

Unipetrol v červnu zahájil výstavbu nové polyetylenové jednotky v Záluží. Jde o největší investici v historii českého petrochemického průmyslu. Celkové náklady na projekt činí 8,5 miliardy korun. Uvedení do provozu je plánováno na rok 2018.

V rafinérské a petrochemické části vykázala skupina loni provozní zisk 11,14 miliardy korun, což je proti roku 2015 nárůst o 9,5 procenta. Provozní zisk v maloobchodním segmentu pak rostl o 15,6 procenta na 958 milionů korun. Důvodem je vyšší prodej pohonných hmot i rozšíření konceptu občerstvení na čerpacích stanicích. Unipetrol nyní provozuje 363 čerpacích stanic Benzina a s podílem 17,6 procenta je lídrem na českém trhu.

Počet zaměstnanců Unipetrolu loni vzrostl o 733 lidí na 4497 pracovníků. Důvodem je zejména akvizice neratovické chemičky Spolana. Letos chce firma přijmout více než 100 nových pracovníků, a to zejména do provozu v Záluží.

Unipetrol je od roku 2005 součástí polské skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Orlen drží v Unipetrolu 63procentní podíl. Dalších zhruba 20 procent akcií pak podle webu firmy vlastní společnost Paulinino Limited, za kterou stojí česko-slovenská finanční skupina J&T. Zbytek mají investiční fondy a menšinoví akcionáři.