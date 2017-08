Praha - Česká národní banka (ČNB) je první centrální bankou v Evropské unii, která se během současného hospodářského cyklu zvýšila úrokové sazby. Uvedli to dnes analytici. Předpokládají, že centrální banka bude ve zvyšování sazeb pokračovat.

Bankovní rada ČNB dnes sazby zvýšila poprvé od roku 2008. Základní úrokovou sazbu, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, banka zvýšila o 0,2 procentního bodu na 0,25 procenta.

"Česká národní banka je teprve třetí centrální bankou ekonomicky vyspělé země, které se v pokrizovém období pro růst sazeb rozhodla. Zatím měnové šrouby utáhly jen americká a kanadská centrální banka," uvedl hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

Dodal, že ČNB budou v dohledné době následovat centrální banky dalších evropských zemí, včetně Evropské centrální banky, která by podle něj měla k podobnému kroku přistoupit ve druhé polovině příštího roku.

Hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč uvedl, že reakce trhu na dnešní rozhodnutí ČNB by nemusely být dramatické, podle něj bylo zvýšení sazeb pravděpodobné. To potvrdil na twitteru Svaz průmyslu. "Firmy růst nepřekvapí. Dostupnost úvěrů pro podnikatelský sektor ani ekonomický růst by to nemělo ohrozit," uvedl.

Podle ekonoma Komerční banky Viktora Zeisela bude ČNB se zvyšováním sazeb pokračovat. "Podle našeho odhadu rostoucí domácí inflační tlaky přimějí centrální bankéře zvyšovat sazby ještě jednou. Mělo by se tak stát na listopadovém zasedání. V příštím roce pak podle nás přijdou ještě další tři zvýšení sazeb," odhadl.

Hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská uvedla, že další zvýšení úrokových sazeb může přijít ve druhém nebo třetím čtvrtletí příštího roku. Sazby ale podle ní v ČR porostou stejně jako v Evropě či USA velmi pomalu kvůli slabé inflaci. "Ekonomika se sice přehřívá, ale více než ekonomický cyklus škrtí ekonomiku strukturální slabiny, například nedostatek zaměstnanců a mezera mezi požadavky zaměstnanců a zaměstnavatelů nebo levná výroba s nízkou přidanou hodnotou. A s nimi měnová politika ČNB nic nesvede," dodala.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům nižší úroky přinášejí levnější úvěry na investice a provoz, domácnostem například levnější půjčky na bydlení.

Zvýšení sazeb pozvolna zdraží hypotéky, porostou i úroky z vkladů

Zvýšením úrokových sazeb centrální bankou končí podle analytiků období levných peněz. Růst úročení úvěrů, hypoték a vkladů ale bude pozvolný. Vyplývá to z vyjádřená analytiků, které ČTK oslovila. Bankovní rada České národní banky dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,2 procentního bodu na 0,25 procenta.

"Běžný člověk v reakci na zvýšení sazeb pocítí především růst ceny koruny," uvedl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. To znamená, že v zahraničí si nebude už muset připadat jako ´chudý příbuzný,´ zase začne postupně pociťovat výhodu silnější koruny, nakonec se dočká i lepšího úročení vkladů. Na druhou stranu mu zdraží hypotéky i spotřebitelské úvěry, dodal.

"Zvýšení úroků ať už u úvěrů, nebo naopak u vkladů pro střadatele nebude nijak zásadní, uvedl Jaromír Jáč z Generali Investments CEE. Podle něj je dobré mít na paměti, že reálné úrokové sazby ČNB (tedy výše nominální sazeb očištěných o inflaci) zůstávají záporné a tento stav bude trvat ještě dlouhou dobu.

Současný krok ČNB bude mít podle hlavního ekonoma ING Banky Jakuba Seidlera vyšší dopad na hypoteční úvěry, které mírně zdraží, naopak u spotřebitelských úvěrů bude vliv zvýšení úrokových sazeb nižší. Důvodem je skutečnost, že růst tržních sazeb bude kompenzovat další pravděpodobný pokles marží způsobený konkurencí na bankovním trhu.

Podle developerské společnosti Central Group ale konkurence na trhu hypoték zamezí jejich skokovému zdražení. "Sazby hypoték rostou postupně pomalým tempem již od začátku roku, kdy banky začaly reagovat na hypoteční omezení ze strany ČNB," dodala mluvčí společnosti Marcela Fialková.

ČNB naposledy hýbala s úrokovými sazbami v listopadu 2012, kdy je snížila na minimální úroveň, která od té doby činila 0,05 procenta. Naposledy bankovní rada sazby zvýšila v únoru 2008, základní úroková sazba tehdy stoupla na 3,75 procenta. Od té doby ČNB sazby snižovala.