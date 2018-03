Praha - Čistý zisk energetické společnosti ČEZ loni meziročně vzrostl o 29 procent na 18,8 miliardy korun. Tržby zůstaly na předloňské úrovni 203,7 miliardy korun. Vyplývá to z odhadů analytiků, které ČTK oslovila. ČEZ oznámí hospodářské výsledky za loňský rok v úterý.

Po třetím čtvrtletí vzrostl čistý zisk firmy o 13 procent na 16,6 miliardy korun. V posledním čtvrtletí se podle analytiků dostal ČEZ z předloňské ztráty 0,1 miliardy korun do zisku 2,2 miliardy. "Ziskovost by mělo pozitivně ovlivnit vyšší využití jaderných elektráren, nicméně působit by měly i negativní faktory v podobě nižších realizovaných cen a zvýšených nákladů na nákup emisních povolenek," uvedl analytik Komerční banky Miroslav Frayer. Důvodem výrazného meziročního rozdílu u čistého zisku za poslední čtvrtletí jsou podle něj odpisy dlouhodobého majetku za 3,1 miliardy korun, které firma zaúčtovala na konci roku 2016.

Analytik České spořitelny Petr Bártek uvedl, že na čistém zisku se podílely i jednorázové výnosy z prodeje akcií maďarské společnosti MOL a z prodeje bytů na pražském sídlišti v Písnici.

"Firmě se pravděpodobně podařilo zamknout si lepší budoucí prodejní ceny elektřiny, než donedávna. Klíčovou informací bude jakákoliv zmínka možného dělení společnosti či dalších informací v souvislosti s případnou stavbou nových jaderných reaktorů," doplnil analytik BH Securities Martin Vlček. ČEZ na konci ledna uvedl, že z variant transformace společnosti je nejlépe hodnocenou možnost, kdy by se jaderné a konvenční zdroje oddělily od distribuce a takzvané nové energetiky.

"Tradičně nejsledovanější záležitostí bude výhled hospodaření na letošní rok a rovněž to, zda ČEZ zveřejní návrh letošní dividendy," sdělil analytik společnosti Fio Jan Raška. Loni firma vyplatila dividendu 33 korun na akcii. Většina analytiků očekává stejnou výši i letos. Podle některých by mohla být o dvě koruny vyšší.

ČEZ je největší česká energetická firma. Jeho majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.