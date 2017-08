Praha - Cena pohonných hmot v Česku se do konce prázdnin změní pouze mírně, rozdíl proti současnému stavu bude činit maximálně několik desítek haléřů za litr. Shodli se na tom analytici, které dnes oslovila ČTK. Rozcházejí se však v tom, zda benzin a nafta zdraží, nebo zda naopak zlevní.

Ceny pohonných hmot v ČR nyní víceméně stagnují, benzin Natural 95 za uplynulý týden zdražil v průměru o haléř na 29,55 koruny za litr, nafta o dva haléře zlevnila na 28,40 koruny za litr. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny sleduje. Ceny benzinu a nafty postupně od konce dubna jen s menšími výkyvy klesaly.

"Do konce prázdnin očekáváme jenom mírný růst cen pohonných hmot o deset až 20 haléřů. Důvodem je opětovné zdražení ropy nad 50 dolarů za barel, což se už v nejbližších dnech projeví v zastavení zlevňování," řekl ČTK analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Uvedl, že cena ropy stoupla zejména v důsledku informací o výrazném poklesu zásob v USA. Mírný růst cen benzinu a nafty u tuzemských pump podle něj bude pokračovat i ve zbytku letošního roku. "Nicméně žádné výrazné zdražování očekávat nelze, jelikož těžební firmy dokážou být při současné ceně ziskové," dodal.

Analytik BH Securities Martin Vlček očekává do konce srpna nárůst cen pohonných hmot v Česku až o půl koruny. Také podle něj je hlavním důvodem růst cen ropy, ale také produktů z ní. "Posilování české koruny, které pomáhá snižovat ceny ropy v českých korunách, se také zastavilo, takže ani koruna pravděpodobně ceny pohonných hmot snížit nepomůže," podotkl.

Na podzim by se podle něj ale mohl trend opět otočit a benzin a nafta by mohly zlevnit zpět na současnou úroveň. "Dle mých odhadů dojde opět ke zvětšení přebytku na trhu ropy a ceny ropy i hotových produktů by mohly reagovat poklesem," dodal.

Zlevnění pohonných hmot už do konce srpna proti tomu očekává hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda. "Do konce prázdnin jak benzin, tak nafta mírně zlevní. Natural 95 se bude koncem srpna prodávat v průměru zhruba o 20 haléřů levněji než dnes, tj. za 29,30 koruny za litr. Nafta zlevní na 28,10 koruny za litr," uvedl.

Klíčovým důvodem je podle něj vývoj na světovém trhu s ropou. "Kartel OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu) vykázal v červenci svoji letošní nejvyšší průměrnou denní produkci ropy. To signalizuje, že dohoda o prodloužení omezení těžby, kterou před začátkem léta uzavřeli mnozí z nejvýznamnějších světových těžařů, je opět do značné míry jen 'cárem papíru'," zdůraznil.

Do Vánoc by podle něj mohl benzin v Česku zlevnit o korunu na 28,50 Kč za litr, nafta ještě o trochu více na 27,20 Kč/l. "To vše za předpokladu, že nedojde k eskalaci nějaké geopolitické tenze," dodal.

Stagnaci cen do konce prázdnin očekává analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Výraznější změnu trendu nepředpokládá ani ve zbytku roku, zejména tehdy, pokud se cena ropy udrží kolem 50 dolarů za barel. "To indikuje průměrnou cenu benzinu kolem 30 Kč za litr. Ke 30 korunám za litr s ohledem na sezonní důvody mírně v závěru roku podraží i nafta," dodal.