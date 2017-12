Praha - Investice do digitální měny bitcoin je extrémně nevyzpytatelná a riziková záležitost, rozpětí odhadů budoucí ceny bitcoinu se pohybuje od nuly do desítek milionů korun. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených ČTK. Problémem bitcoinu je to, že se z něj stal populární nástroj pro spekulace lidí, kteří ho mohou vyhnat velmi vysoko, ale také nuceně prodávat a stlačit jeho cenu, upozorňují analytici.

Hodnota bitcoinu během pátečního obchodování pokořila další rekord, když jeho cena překročila podle agentury Bloomberg 17.000 dolarů (434.000 Kč). Začátkem roku činila hodnota bitcoinu 1000 dolarů (25.500 Kč).

"Cena bitcoinu nemá jiné limity než fantazii a šílenství. Na rozdíl od tradičních tříd aktiv, jako jsou měny, dluhopisy a akcie, není nic, podle čeho by šla odhadovat jeho přiměřená cena," řekl ČTK ekonom společnosti Deloitte David Marek. "Bitcoin je bublina. A když fouknete do bublifuku, tak nikdy nevíte, jak velká bude a kdy praskne," doplnil analytik společnosti Chytrý Honza František Bostl

Radim Dohnal z investičního portálu Capitalinked míní, že cena bitcoinu letos i v příštím roce může vystoupat až nad 100.000 dolarů (2,55 milionu Kč). Podobně ale může podle něj klesnout zpět pod 1000 dolarů (25.500 Kč).

Podle kalkulace analytika Cyrrusu Lukáše Kovandy může cena bitcoinu vystoupat v řádu let až na 40 milionů korun. Předpokladem je, že by se bitcoin rozšířil podobně jako facebook, tedy měl přes dvě miliardy uživatelů. Dá se ale očekávat silné tažení proti bitcoinu ze strany regulačních úřadů některých významných ekonomik, jako je třeba Čína. Důvěru v bitcoin také může nahlodat jeho zásadní technický nedostatek, dodal Kovanda.

Vzhledem k vysoké kolísavosti kurzu si Marek nemyslí, že by bitcoin patřil mezi investice vhodné například pro spoření na důchod. "Bitcoin není investice, měna ani komodita. Bitcoin je virtuální ´něco´, za čímž nestojí žádná reálná hodnota. Aktuálně za ním stojí pouze mánie ziskuchtivých bláznů. Kryptoměny doporučuji v případě, že vás baví automaty, karty a ruská ruleta," dodal Bostl.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední světová kybernetická měna. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Je navržen tak, aby ho nikdo nemohl ovlivňovat, ani vlády a centrální banky.