Útočník týmu Anaheim Ducks Corey Perry se snaží překonat finského brankáře týmu Nashville Predators Pekku Rinneho v utkání play off zámořské NHL. Akci sledují Rinneho spoluhráči P.K. Subban, Mike Fisher a Mattias Ekholm. ČTK/AP/Mark Humphrey

Nashville - Hokejisté Anaheimu zvítězili na ledě Nashvillu 3:2 v prodloužení a srovnali stav konferenčního finále play off NHL na 2:2 na zápasy. Predators tak přišli o domácí neporazitelnost v letošních vyřazovacích bojích, když předtím vyhráli před vlastními fanoušky všech šest utkání a v součtu s minulou sezonou dokonce deset v řadě.

Autorem vítězného gólu byl Corey Perry a měl při něm velkou porci štěstí. V polovině prvního nastavení nahodil kotouč na branku z pravého koutu útočného pásma a obránce P. K. Subban jej hokejkou tečoval do vlastní branky.

"Jen jsem se snažil dostat puk před branku a vytvořit tam nějaký tlak. V prodloužení platí dvojnásob pravidlo: 'Všechno posílej na bránu, nikdy nevíš, co se stane'," uvedl Perry, který rozhodl prodloužení v probíhajících bojích o Stanley Cup už potřetí, což před ním dokázali pouze Mel Hill v roce 1939 a Maurice Richard (1951).

Rozhodčí branku původně připsali Nathanu Thompsonovi, který se Subbanem svedl souboj před brankou, nakonec byl ale za střelce správně označen Perry. "V tuhle chvíli je mi to úplně jedno. Hlavní je, že to skončilo v bráně," smál se Thompson.

Trenér Randy Carlyle dal hráčům ve středu den volna a "Kačeři" pak do zápasu doslova vlétli. První třetinu vyhráli na střely jasně 14:2 a od 12. minuty vedli 1:0 poté, co se tvrdou ranou prosadil Rickard Rakell.

Ve druhém dějství byli sice aktivnější domácí, kteří zasypali brankáře Johna Gibsona 18 střelami, z gólu se však znovu radovali hosté. V polovině zápasu zkusil vypálit z pravého kruhu pro vhazování Nick Ritchie a jeho střela švihem přes clonícího obránce skončila přesně v pravém horním rohu branky Pekky Rinneho.

Predators se však nevzdali a ve třetí třetině dokázali dvoubrankové manko smazat. V 54. minutě překonal Gibsona střelou od modré čáry pozdější smolař Subban, vzápětí sice domácí nevyužili dlouhou přesilovku pět na tři, 35 sekund před třetí sirénou ale při power play vyrovnal Filip Forsberg, který po přihrávce zpoza branky na druhý pokus protlačil puk do sítě.

"Samozřejmě jsme zklamaní," konstatoval Forsberg, který skóroval ve čtvrtém utkání za sebou a vytvořil nový klubový rekord v play off. "V první třetině jsme vůbec nehráli. Teprve potom jsme se začali zlepšovat. Ale oni mají dobrý tým a nemůžeme si dovolit pustit je do dvoubrankového vedení. To už se pak těžko otáčí," dodal Forsberg.

V dresu vítězů opět naskočil český útočník Ondřej Kaše. Příležitost ale dostal jen v jedenácti střídáních a na ledě strávil pouhých šest minut.

Statistika - finále Západní konference play off NHL - 4. zápas:

Nashville - Anaheim 2:3 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)

Branky: 54. Subban, 60. Forsberg - 12. Rakell, 31. Ritchie, 71. Perry. Střely na branku: 34:37. Diváci: 17.423. Hvězdy zápasu: 1. Thompson (Anaheim), 2. Subban (Nashville), 3. Rakell (Anaheim). Stav série: 2:2.