New York - Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) se o víkendu ohradila proti reportážím The Intercept a The New York Times, podle nichž americké rozvědky několik měsíců vyjednávaly se záhadným Rusem, který jim slíbil dodat kyberzbraně ukradené dříve Národní agentuře pro bezpečnost (NSA). Podle The New York Times (NYT) dokonce Rus získal 100.000 dolarů (přes dva miliony Kč), než Američané od snahy ustoupili, neboť jediné, co dostali, byly pochybné materiály o prezidentovi Donaldu Trumpovi. Ten na twitteru naznačil, že ho tajné služby chtěly poškodit.

"Ti, kdo tady byli oklamáni, jsou James Risen a Matt Rosenberg," uvedla v sobotu CIA s odkazem na autory pátečních reportáží v The Intercept a NYT. V obou případech jde o zkušené novináře, Risen dokonce v roce 2006 za dokumentování domácího špionážního programu NSA získal Pulitzerovu cenu. "Fiktivní příběh, podle nějž ze sebe CIA nechala vymámit 100.000 dolarů, je očividně nepravdivý," dodala zpravodajská služba.

K tématu se poté vyslovil také prezident Trump, který si rozvědky často bere na mušku, podle webu televize CBSN přitom svým nejnovějším vyjádřením jakoby dával za pravdu novinářům NYT, který často označuje za zdroj falešných zpráv. "Doufám, že lidé už vidí a chápou, co se tady děje. Začíná to všechno vycházet na povrch - VYSUŠTE BAŽINU!" napsal Trump na twitteru.

"CIA popírá něco, co jsme nenapsali," reagoval Rosenberg. "Reportáž NYT nespecifikuje CIA jakožto zdroj platby, která, jak píšeme, šla 'přes nepřímé kanály'," upozornil novinář.

Záhadný Rus prý od Američanů původně chtěl deset milionů dolarů (208 milionů Kč), nakonec však požadavek snížil na milion. Zmíněných sto tisíc, které podle NYT obdržel v kufříku v hotelovém pokoji v Berlíně, údajně představovalo první splátku. Newyorský list prý informace o operaci získal od nejmenovaných amerických a evropských činitelů tajných služeb, jakož i přímo od dotyčného Rusa.