Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Buffalu, skupina A, utkání USA - Kanada. Brady Tkachuk (7) z USA střílí vítězný gól. vlevo brankář Kanady Carter Hart.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Buffalu, skupina A, utkání USA - Kanada. Brady Tkachuk (7) z USA střílí vítězný gól. vlevo brankář Kanady Carter Hart. ČTK/AP/Adrian Kraus

Buffalo (USA) - Hokejisté Spojených států amerických porazili v historicky prvním utkání pod širým nebem na mistrovství světa hráčů do 20 let v Buffalu Kanadu 4:3 po samostatných nájezdech. Duel na New Era Field, který je domovským stadionem týmu amerického fotbalu Buffalo Bills, sledovalo pro juniorský šampionát rekordních 44.592 diváků.

Zápas se hrál za hustého sněžení, jež začalo alespoň trochu ustávat až s blížícím se koncem základní hrací doby. Lépe se s nelehkými podmínkami zpočátku vypořádávali Kanaďané, kteří využili zásluhou rány Caleho Makara zápěstím hned první přesilovku. V 16. minutě pak svou suverenitu při početních výhodách v dosavadním průběhu turnaje ještě potvrdili, když po velkém tlaku zvýšil parádní střelou pod horní tyč Dillon Dubé.

Američané byli na přelomu prvního a druhého dějství dvakrát velmi blízko snížení. Nejprve těsně před odchodem do šaten William Lockwood již za zády gólmana Cartera Harta z úhlu trefil tyč, stejně dopadl po návratu ze šaten Kieffer Bellows při dohrávané přesilovce. Když už pak Bellows ve 37. minutě při přesilovce pět na tři gólově uspěl, o 72 vteřin později odpověděl Boris Katchouk.

V ještě rychlejším sledu přišly oba góly i ve třetí části. Nejprve využil v začínající 47. minutě přesilovku Scott Perunovich a o 34 sekund později Casey Mittelstadt svou třetí asistencí v utkání připravil gól ideální nahrávkou pro Bradyho Tkachuka.

V prodloužení byl blízko rozhodnutí kanadský forvard Steel, jenž zakončoval do zčásti odkryté branky, ale rozezvučel tyč. Sám pak stejně načal i nájezdy, na což Bellows odpověděl gólem. Ve druhé sérii zvýšil Tkachuk, Kanaďané na Oettingera recept najít nedokázali.

O překvapení na úkor USA se postarali ve čtvrtek Slováci, kteří porazili obhájce titulu 3:2. V čase 57:52 o tom rozhodl útočník Samuel Buček, dvakrát skóroval Filip Krivošík. Američanům nebylo nic platné, že přestříleli soupeře 45:25. Gólmana Romana Durného překonali jen dvakrát.

Favorit ani jednou v utkání nevedl. Bezbrankový stav prolomil ve 25. minutě Krivošík. Po polovině utkání sice vyrovnal blafákem mezi betony Durného Brady Tkachuk, ale v 55. minutě vrátil Slovensku vedení bekhendovou střelou Krivošík.

Za 94 vteřin vyrovnal Casey Mittelstadt, který si vychutnal beka Michala Ivana i slovenského gólmana. Fanoušky ale zmrazil Buček, který prokličkoval středem, objel branku a napodruhé bekhendem překonal Josepha Wolla. Ten přitom ještě první pokus stihl u levé tyče parádním skokem a zákrokem lapačkou vyrazit.

"Najel jsem si do prostoru, naznačil jsem střelu, čímž jsem se zbavil obránce. Objel jsem branku, moji první střelu brankář kryl, dostal jsem se k puku znovu a poslal ho do branky," řekl oficiálnímu webu MS Buček, který si v utkání připsal tři body.

Slováci porazili americkou dvacítku poprvé od ledna 2009, kdy proti USA uspěli ve čtvrtfinále MS v Kanadě. "Vzpomínám si na ten zápas. Jako malý jsem se na něj díval s rodiči a motivovalo mě to. Říkal jsem si: Chci tam jednou být. A také dosáhnout jednou toho, co se podařilo Slovensku v roce 2002 (zlato na mistrovství světa v Göteborgu). Dnes se nám povedla úžasná věc. Je to velký okamžik pro naši zemi a celý náš hokej," dodal Buček.

Skupina A:

USA - Slovensko 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Branky: 32. B. Tkachuk (Poehling, J. Anderson), 57. Mittelstadt - 25. Krivošík (Buček), 56. Krivošík (Buček), 58. Buček. Rozhodčí: Kulev (Rus.), Sjöqvist - Yletyinen (oba Švéd.), Hageström (Fin.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 8188.

USA - Kanada 4:3 po sam. nájezdech (0:2, 1:1, 2:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 37. Bellows (Mittelstadt, Oettinger), 47. Perunovich (Mittelstadt), 47. B. Tkachuk (Mittelstadt), rozhodující sam. nájezd Bellows - 5. Makar (Thomas), 16. Dubé (Steel), 38. Katchouk (Bean). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Wiegand (Švýc.) - Ondráček (ČR), Sysujev (Rus.). Vyloučení: 3:6. Využití: 2:2. Diváci: 44.592.

Tabulka:

1. Kanada 3 2 0 1 0 13:6 7 2. USA 3 1 1 0 1 15:6 5 3. Finsko 2 1 0 0 1 6:5 3 4. Slovensko 2 1 0 0 1 3:8 3 5. Dánsko 2 0 0 0 2 1:13 0

Skupina B:

Bělorusko - Rusko 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 43. Děrjabin (Piščuk), 51. Piščuk (Martynov) - 11. Polodjan (Altybarmakjan, M. Malcev), 13. Rubcov (Kajumov), 24. K. Kostin (Svečnikov), 45. Kajumov (Rubcov, Manukjan), 49. K. Kostin (Svečnikov, Ivanov). Rozhodčí: Nikolic (Rak.), Schukies (Něm.) - Hancock (USA), Kilian (Nor.). Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 1841.

Tabulka:

1. Švédsko 2 2 0 0 0 9:2 6 2. Rusko 3 2 0 0 1 14:9 6 3. ČR 2 1 0 0 1 6:7 3 4. Švýcarsko 2 1 0 0 1 5:7 3 5. Bělorusko 3 0 0 0 3 5:14 0