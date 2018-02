Kangnung - Američtí curleři poprvé v historii získali zlatou olympijskou medaili. Ve finále na hrách v Pchjongčchangu si poradili 10:7 se Švédskem. O vítězství rozhodli v osmém endu, ve kterém za nerozhodného stavu 5:5 získali pět bodů.

Američané ziskem zlata završili úspěšné tažení olympijským turnajem, kde v semifinále po vítězství 5:3 vyřadili šampiony z předchozích tří her Kanaďany. Finálový zápas proti Švédsku byl dlouho vyrovnaný, ale kapitán John Shuster posledním kamenem v pátém endu získal rozhodující náskok pěti bodů.

Shuster získal druhou olympijskou medaili. V roce 2006 v Turíně byl u zisku bronzu, který byl dosavadním jediným úspěchem Američanů pod pěti kruhy. "Je to jako sen a já se bojím, že se probudím," řekl Shuster. Jeho spoluhráč Tyler George dodal: "Vždycky hrajeme nejlépe, když jsme zatlačeni zády ke zdi. Ale tady jsme to pozvedli na ještě vyšší úroveň. Obvykle máme problém dostat se do play off, ale teď jsme byli pět dní nejlepším týmem na světě".

Švédové na hrách vybojovali stříbro již v roce 1924, před čtyřmi lety v Soči byli třetí. Jejich skip Niklas Edin prožil další olympijské zklamání. Na kontě má titul mistra světa z let 2013 a 2015 a třetí místo ze Soči, ale nejcennější medaile z největší akce mu stále uniká.

"Cítím prázdnotu a velké zklamání z toho, že jsme dnes nedokázali hrát lépe. Stále ještě máme mladý tým, jsme světové jedničky, ale dnešek hodně bolí. Nejraději bych někam zmizel," řekl švédský skip.

Finále v curlingu si nenechal ujít švédský král Carl XVI. Gustaf nebo dcera amerického prezidenta Donald Trumpa Ivanka. Americké reprezentanty navíc po telefonu povzbudil i bývalý zápasník a herec Mr. T známý z filmů Rocky III nebo seriálu A-Team.

V utkání o bronz porazily japonské curlerky 5:3 Británii a získaly poprvé olympijskou medaili. Skotské mistryně Evropy neobhájily třetí místo ze Soči, jejich skipka Eve Muirheadová pokazila poslední kámen. Ve finále se v neděli utkají Korea se Švédskem.

Muži:

Finále: USA - Švédsko 10:7.

Ženy:

O 3. místo: Japonsko - Velká Británie 5:3.