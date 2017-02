Americký Senát dnes potvrdil Betsy DeVosovou do funkce ministryně školství. Do rozhodování musel svým hlasem vstoupit i viceprezident Mike Pence (na snímku v pozadí uprostřed), protože senátoři hlasovali poměrem 50:50. Podle historika Senátu, na nějž se odvolala agentura AP, je to poprvé, kdy musel viceprezident přispět do hlasování o kandidátech nominovaných do vlády. ČTK/AP/neuveden