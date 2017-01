Washington - Americký Senát udělal první krok na cestě ke zrušení Obamova státního pojistného programu, známého jako Obamacare. Senátoři v noci na dnešek odhlasovali rezoluci, v níž podle agentury Reuters ukládají výborům Kongresu navrhnout právní úpravu zrušení Obamacare do 27. ledna. Rezoluci musí ještě schválit Sněmovna reprezentantů, která by o ní měla hlasovat tento týden.

K urychlenému zrušení Obamacare vyzýval už během volební kampaně Donald Trump, který 20. ledna nastoupí do úřadu amerického prezidenta. Naposledy ve středu Trump prohlásil, že ihned po nástupu nového ministra zdravotnictví hodlá předložit plán na náhradu systému veřejného zdravotního pojištění. Obamův systém označil za "naprostou katastrofu".

Nynější rozhodnutí Senátu má umožnit stanovení pravidel, podle nichž budou moci senátoři schválit zrušení Obamacare. Republikáni totiž nyní podle listu The Washington Post chtějí ke zrušení Obamacare i ke schválení její náhrady využít speciální rozpočtová pravidla, podle nichž by jim stačila prostá většina a nebyla by nutná supervětšina 60 hlasů. Republikáni mají ve stočlenném Senátu 52 křesel.

Pro rezoluci se v noci na dnešek vyslovilo 51 členů Senátu a 48 jich bylo proti. Proti hlasoval i republikánský senátor Rand Paul.

O Obamově reformě se v USA už několik let vášnivě diskutuje. Demokratičtí zastánci státního pojistného plánu argumentují tím, že díky němu získalo přístup ke zdravotnímu pojištění na 20 milionů Američanů. Podle republikánských kritiků je reforma nákladná. Stát podle nich nemá právo na podobná opatření, která škodí volnému trhu a poškozují konkurenční prostředí zdravotních pojišťoven.

Spěšné zrušení Obamacare ale může podle řady amerických expertů vyvolat chaos, který povede ke krachu zdravotních pojišťoven a k nákladným zásahům státu. Ještě větší škody podle nich může způsobit zbrklá náhrada, o jejímž charakteru zatím nejsou žádné informace.