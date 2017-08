Washington - Senát amerického Kongresu schválil nominaci Christophera Wraye na šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Informovala o tom agentura Reuters.

Padesátiletého právníka Wraye na ředitele FBI v červnu nominoval prezident Donald Trump poté, co z čela FBI odvolal Jamese Comeyho. Stalo se tak během vyšetřování prezidentových spolupracovníků kvůli možné tajné spolupráci s Rusy na Trumpově loňské předvolební kampani.

Za vlády prezidenta George Bushe mladšího spolu Wray a Comey pracovali na ministerstvu spravedlnosti. Wray se zná i s bývalým šéfem FBI Robertem Muellerem, který byl jmenován zvláštním vyšetřovatelem skandálu kolem ruského vměšování do amerických prezidentských voleb. Trump toto vyšetřování označuje za "hon na čarodějnice".

Wray v červenci v Senátu prohlásil, že by odmítl závazek loajality prezidentu Trumpovi a že v případě, že by ho šéf Bílého domu pověřil něčím nezákonným, na funkci by rezignoval.