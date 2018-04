Washington - Americký prezident Donald Trump dnes v Bílém domě přijal německou kancléřku Angelu Merkelovou, jednat spolu budou nejen o Sýrii a dalších globálních otázkách, ale také o clech, která hlava USA na dovoz ocele a hliníku uvalila.

Trump Merkelovou uvítal u vchodu do Bílého domu, poté společně odešli jednat do Oválné pracovny. Ještě před příjezdem kancléřky Trump upozornil na to, že oba mají nabitý program, což jejich setkání omezuje. Pro pracovní debatu je vyhrazeno třicet minut, následovat bude společný oběd a návštěvu ukončí společná tisková konference plánovaná kolem 20:00 SELČ. Merkelová poté odletí do Berlína.

Očekává se, že Merkelová s americkým prezidentem bude chtít hovořit o obchodní politice USA, kterou Evropská unie kritizuje jako příliš ochranářskou, a to především kvůli clům na dovoz ocele a hliníku. EU má prozatím dočasnou výjimku a usiluje o trvalé vyjmutí z tohoto celního režimu.

Trump cla zdůvodňuje jako snahu narovnat obchodní podmínky mezi USA a zahraničními partnery, které považuje za nespravedlivé. Tento týden v úterý při jednání se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem prohlásil, že by raději uzavřel bilaterální ujednání s jednotlivými členskými zeměmi unie.