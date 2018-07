Washington/Moskva - Americké ministerstvo spravedlnosti v úterý rozšířilo obvinění proti zadržené Rusce Mariji Butinové, kterou úřady podezírají, že se nelegálními prostředky snažila ovlivňovat americkou politiku. Devětadvacetiletá Butinová byla zadržena v neděli ve Washingtonu, kde žila jako studentka. Ruské velvyslanectví vydalo prohlášení, že se s ruskou občankou zatím bezvýsledně snaží spojit. Podle Moskvy má případ minimalizovat pozitivní výsledek rusko-amerického prezidentského summitu v Helsinkách.

Podle dokumentů předložených soudu pracovala Ruska se dvěma nejmenovanými občany USA a jedním ruským činitelem, s nimiž se snažila ovlivnit americkou politiku a infiltrovat organizace hájící právo na střelné zbraně. Z fotografií na jejím facebookovém profilu je patrné, že se účastnila akcí, které pořádala a sponzorovala Národní asociace držitelů zbraní (NRA).

Butinovou podle amerického ministerstva řídil náměstek guvernérky ruské centrální banky Alexandr Toršin, který je na americkém sankčním seznamu. Toršin je horlivý stoupenec liberalizace obchodu se zbraněmi a aktivní příznivec NRA. Spekuluje se, že tento údajný blízký spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina má kontakty na špičky ruské mafie.

Americká justice v úterý obvinění proti Butinové rozšířila. Podle agentury Reuters jí klade za vinu, že působila jako agentka cizí (ruské) vlády, aniž to oznámila americkým úřadům. To je v USA federální zločin se sazbou do deseti let vězení. Ze špionáže nebo příslušnosti k cizí výzvědné službě Ruska obviněna nebyla.

Americké ministerstvo spravedlnosti podle Reuters požádalo soud, aby ruskou občanku ponechal ve vazbě, protože existuje vysoké riziko, že se pokusí uprchnout a že o pomoc s útěkem požádá osoby z ruské vlády. Soud návrhu vyhověl. Ministerstvo dodalo, že Butinová byla v kontaktu s příslušníky ruských tajných služeb, což před dnešním soudním stáním doložilo fotografií, jak se Ruska v jedné washingtonské restauraci setkala s ruským agentem. V jejím bytě byla také nalezena ručně psaná poznámka, jak odpovědět na nabídku práce pro ruské tajné služby.

Právník Butinové Robert Driscoll zdůraznil, že jeho klientka nebyla špionkou a že u ní nehrozí žádné nebezpečí útěku ze země. Driscoll po dnešním stání učinil před novináři prohlášení, ve kterém řekl, že Butinová posílá pozdravy rodičům a vzkazuje jim, že je v pořádku. "Respektujeme soud, ale hluboce nesouhlasíme s tím, že nebyly stanoveny žádné podmínky pro propuštění nevinné studentky z vazby, než proces začne," řekl.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová dnes prohlásila, že Butinová byla zatčena na politickou objednávku a že proti ní byla vznesena velice podivná, za vlasy přitažená obvinění. "Máme dojem, že někdo vzal hodinky a kalkulačku a spočítal, kdy je záhodno uvěznit Mariji Butinovou pro to, aby se udělalo vše pro zmaření závěrů summitu prezidentů Ruska a USA (Vladimira Putina a Donalda Trumpa)," řekla.

Nad případem se pozastavil také ruský list Kommersant, který varuje, že zásah poškodí neoficiální rusko-americké vztahy. Tedy mezi vědci, umělci, podnikateli, studenty nebo občanskými aktivisty, kteří se posledních 25 let svobodně stýkali navzájem, ale i se státníky a politiky - přestože si přepych svobodné diskuse nemohli dopřát diplomaté.

"Marijino zatčení je velký krok zpět. Zahubí naše vztahy, zničí úrodnou půdu, zúží je na oficiální styky. Nepochybně to ulehčí práci tajných služeb - oficiality je lehčí sledovat. Ale naše vztahy se dostanou do ještě slepější uličky," napsal list. Obvinění má sice z formálního hlediska svou logiku, ale opírá se o výňatky z elektronické pošty obviněné. Sotva si však lze představit "agenta krvavého režimu", který by byl takto řízen - a který vybízí k podání svědectví v Kongresu USA, stejně jako před vyšetřovatelem Muellerem.