Brno - Ústavní soud (ÚS) v kauze údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina nezjistil nic, co by zpochybňovalo nezávislost amerických soudních orgánů. Žádost o vydání byla dobře podložená. Ani hrozba vysokého trestu není podle soudců sama o sobě důvodem pro nesplnění mezinárodních závazků, tedy pro nevydání Nikulina, zjistila ČTK z odůvodnění, které dnes soud zveřejnil.

Nikulinův advokát Martin Sadílek rozhodnutí ÚS respektuje. Nabízí se podle něj možnost obrátit se na Evropský soud pro lidská práva, záleží však na rodičích klienta. "Já v tento okamžik musím vyčkat, až se situace trochu uklidní, protože oni jsou stále v nedobrém psychickém stavu a zatěžovat je těmito otázkami mi nepřijde vhodné," řekl ČTK Sadílek. S Nikulinem v kontaktu není, snaží se zjistit situaci v USA, možnosti jsou prý omezené.

Česká justice rozhodla, že vydání Nikulina je přípustné jak do USA, tak do Ruska. Jeho stížnost ústavní soudci neveřejně odmítli před týdnem. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) pak rozhodl o vydání do USA, kam údajný hacker odletěl v noci na pátek.

"Co se týče základních náležitostí extradičních materiálů ze Spojených států amerických, tak tyto jednoznačně uvádí celou řadu důkazů nasvědčujících důvodnosti stěžovatelova trestního stíhání. To bylo již potvrzeno i americkým soudem, který na stěžovatele vydal mezinárodní zatykač," stojí v usnesení ÚS.

Česká justice se podle ÚS dobře vypořádala i s námitkami politického pozadí Nikulinovy kauzy. I kdyby některé americké vyšetřující orgány byly proti Nikulinovi zaujaté a sledovaly vlastní politické cíle, zůstávají podle českých ústavních soudců pod dohledem veřejné žaloby, a především nezávislé soudní moci.

"Právě hierarchicky postavený systém orgánů činných v trestním řízení je základní překážkou toho, aby systém trestní justice ovládla svévole vyšetřujících orgánů. V celém trestním řízení v ČR přitom nebyla zjištěna jediná okolnost, která by zpochybňovala nezávislost amerických soudních orgánů. V takové situaci není pro nevydání stěžovatele žádný právní důvod," rozhodl ÚS.

Spojené státy jsou podle Bílého domu za vydání Nikulina vděčné. Rusko krok kritizuje a varuje, že bude mít dopad na vztahy mezi Moskvou a Prahou.

Česká policie Nikulina zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. Po převozu do USA Rus u soudu v San Francisku uvedl, že se cítí být nevinen. Spekuluje se o možné souvislosti případu s údajným vměšováním do předloňských prezidentských voleb v USA.

Rusko o vydání Nikulina žádalo kvůli údajné internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun.

V USA hrozí Nikulinovi odsouzení na desítky let do vězení. ÚS poukázal na obecně známou rozdílnost kulturního přístupu k některým trestným činům, například drogovým deliktům, sexuálnímu napadání nebo právě informační kriminalitě. Ani hrozící podstatně delší trest nnemůže být překážkou pro vydání, pokud existuje garance dodržování lidských práv.

"I osoba bez právnického vzdělání má v současné době dostatek informací, aby si uvědomovala, že v různých zemích platí různé právní řády odpovídající specifické historii konkrétní země a její společenské, ekonomické a kulturní vyspělosti, tedy i co se týče možné variability trestů za trestné činy," rozhodl ÚS. Zdůraznil, že nevydání musí být "z povahy věci postupem výjimečným a důkladně odůvodněným". Nikulinova obhajoba neuspěla ani s námitkami procesního charakteru vůči postupu Městského a Vrchního soudu v Praze.