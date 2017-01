Bagdád - Nová americká vláda nabídla zvýšit podporu Iráku. S odvoláním na iráckého premiéra Hajdara Abádího to dnes oznámila irácká televize. Irák bojuje proti radikálnímu Islámskému státu (IS) v Mosulu. Abádí dnes také potvrdil, že armáda má zcela pod kontrolou východní část města.

Nový prezident USA Donald Trump označil boj proti Islámskému státu za prioritu své vlády. Americká armáda pomáhá irácké v podobě poradců, cvičitelů a specialistů, USA také velí mezinárodní letecké koalici, která iráckým jednotkám poskytuje leteckou podporu.

Boj o Mosul, který je poslední baštou IS v Iráku, začal v polovině října. Armáda postupovala ze severu, východu a jihu a dostala se k řece Tigris, která městem protéká zhruba v polovině od severu k jihu.

Západní část je ve srovnání s východní o něco menší, ale je hustěji obydlená. OSN odhaduje, že pod kontrolou IS se v západním Mosulu nachází asi 750.000 lidí. Boj o Mosul vyhnal z domovů podle OSN na 180.000 lidí, ale ve východní části se udrželo navzdory bojům 550.000 civilistů.

Ve snaze zabránit IS zásobovat se ze západu letecká koalice už dříve zničila mosty před Tigris. Podle televize nyní irácká armáda postavila provizorní mosty jižně od města. Budou se jimi přesunovat jednotky nasazené do bojů o západní část města.

Podle OSN začal IS vyhánět lidi z domů podél západního břehu řeky a připravuje se odtud k obraně proti útokům armády. Jeden z obyvatelů řekl, že členové IS vyhnali jeho rodinu a nedovolili jí vzít si s sebou osobní věci. "Rozmístili tam střelce, na střechy a k oknům postavili odstřelovače. Bude se tam bojovat, odešli jsme k příbuzným do jiné části města," sdělil jeden z občanů agentuře AFP.