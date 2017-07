Washington - Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek oznámila první příbřežní pronájem ložisek ropy a zemního plynu. V rámci programu na léta 2017-2022 nabízí ve vodách Mexického zálivu za zvýhodněných podmínek 30 milionů hektarů, informovala agentura Reuters. Nižšími cenami za pronájem se Washington snaží podpořit těžbu v dobách nízkých cen ropy.

Pro účely prospekce a rozvoje bude 16. srpna zahájen pronájem nalezišť u Texasu, Louisiany, Mississippi, Alabamy a Floridy. Ministr vnitra Ryan Zinke uvedl, že jde o první takový krok v rámci národního programu leasingu ložisek ropy a zemního plynu na příštích pět let. Tento program za éry předchozího prezidenta Baracka Obamy uvázl na mrtvém bodě.

Zinke řekl, že poplatky z pronájmu polí v Mexickém zálivu Spojeným státům v roce 2008, tedy před příchodem Obamy do Bílého domu, vynesly 18 miliard dolarů. Loni to ale bylo jen 2,6 miliardy. Uznal sice, že rok 2008 byl výjimečným díky vysokým cenám ropy a zemního plynu, poukázal ale na to, že se i rozšířily vrtné práce na soukromých pozemcích, kde byla lepší návratnost investic a méně regulačních překážek.

V srpnovém prodeji vláda sníží licenční poplatky, aby podpořila ropné společnosti, na jejichž hospodaření má nepříznivý dopad několikaletý pokles cen ropy. Firmy budou za pronájem do hloubky méně než 200 metrů platit sazbu 12,5 procenta namísto dříve navrhovaných 18,75 procenta.

"Ve změně sazeb se odráží ochota Trumpovy administrativy rychle reagovat na ekonomické ukazatele," uvedl Zinkeho poradce pro energetiku Vincent DeVito. "Sazba 12,5 procenta více odpovídá současné situaci na trhu," dodal.