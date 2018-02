Washington - Americká velká porota dnes v rámci vyšetřování dlouho naznačovaného ruského zasahování do amerického politického vývoje před prezidentskými volbami v roce 2016 obvinila skupinu ruských fyzických i právnických osob z podvratné činnosti. Jde o 13 jednotlivců a tři organizace. Obviněn byl i Američan, který se podílel na krádeži osobních údajů řady amerických občanů a jehož služeb ruská strana využila. Prezident Donald Trump po zveřejnění obvinění poprvé uznal, že Rusové se snažili americkou politiku ovlivnit. Popřel ale, že by to mělo dopad na výsledky voleb. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová obvinění označila za absurdní.

Podle týmu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera obvinění měli za cíl šířit "diskreditující informace" o prezidentských kandidátech, jako byla Hillary Clintonová, Marco Rubio a Ted Cruz, jakož i podporovat demokratického kandidáta Bernieho Sanderse a Trumpa. Zneužili přitom osobních údajů skutečně existujících Američanů například ke zřízení účtů v internetovém platebním systému PayPal a k obdržení falešných řidičských průkazů. Založili také a používali stovky e-mailových účtů prostřednictvím amerických poskytovatelů webových služeb a přes ně kontaktovali americká média. Využívali rovněž účtů na internetových diskusních fórech, jejichž prostřednictvím se vydávali za Američany.

Někteří z obviněných přitom podle vyšetřovatelů komunikovali se členy širšího týmu vedoucího kampaň za pozdějšího vítěze voleb Trumpa. Vyšetřovací spis ale upozorňuje, že členové týmu neměli povědomí o skutečné totožnosti obviněných. Trump na to reagoval prohlášením, že jeho lidé se nedopustili ničeho špatného.

Obviněným Rusům, pokud se vyskytují na území USA, hrozí podle náměstka amerického ministra spravedlnosti Roda Rosensteina maximálně vyhoštění. Podle agentury RIA Novosti obviněné osoby většinou zastávají či zastávaly různé pozice v agentuře internetových výzkumů AII, které se americké obvinění rovněž týká. Jeden z obviněných Rusů je miliardář Jevgenij Prigožin, který je blízký ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Do případu je ale zapleten také americký občan: osmadvacetiletý Richard Pinedo nakupoval a prodával čísla bankovních účtů, jejichž prostřednictvím zájemci obcházeli bezpečnostní opatření společností zabývajících se digitálními platbami. Za úplatu tak pomáhal i Rusům. Ovšem podle amerických vyšetřovatelů neměl ponětí, komu skutečně poskytuje své služby.

Pinedo si přiznáním zajistil příslib nižšího trestu. Hrozí mu 15 let vězení a pokuta 250.000 dolarů (přes pět milionů Kč).

Američtí republikáni a demokraté v reakci na zveřejnění obvinění vyzvali k tlaku na poskytovatele internetových služeb a provozovatele sociálních médií, aby přijali opatření proti zneužívání svých sítí. "Tito Rusové se zapojili do zlověstného a systematického útoku na náš politický systém," prohlásil například republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Vůdce demokratů v Senátu Charles Schumer řekl, že nynější obvinění by měla přimět Trumpa k uplatnění nových protiruských sankcí.