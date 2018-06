Americký prezident Donald Trump dnes dorazil do Singapuru na úterní summit se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

Americký prezident Donald Trump dnes dorazil do Singapuru na úterní summit se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. ČTK/AP/Evan Vucci

Washington - Moderátorka americké televize Fox News omylem nazvala nadcházející schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una setkáním "dvou diktátorů". Později ještě během vysílání se za svůj výrok omluvila.

Moderátorka Abby Huntsmanová, která je podle agentury AP dcerou amerického velvyslance v Rusku, komentovala Trumpův nedělní přílet na historický summit do Singapuru. Předpokládá se, že hlavním tématem úterních rozhovorů bude ukončení severokorejského jaderného programu.

"Nehledě na to, co se na této schůzce dvou diktátorů odehraje, to, čeho jsme nyní svědky, se týká historie," uvedla Huntsmanová v pořadu Fox & Friends, jehož hostem byl bývalý ředitel komunikace Bílého domu Anthony Scaramucci. Ten podle amerického tisku přeřeknutí patrně nezaznamenal.

Televize Fox News bývá označována za médium výrazně nakloněné Trumpovi.