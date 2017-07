Ilustrační foto - V plném proudu jsou přípravy festivalu Colours of Ostrava, který ve středu 19. července začíná v Ostravě. Na snímku ze 17. července je stavba jedné ze scén umístěných v Dolní oblasti Vítkovice.

Ilustrační foto - V plném proudu jsou přípravy festivalu Colours of Ostrava, který ve středu 19. července začíná v Ostravě. Na snímku ze 17. července je stavba jedné ze scén umístěných v Dolní oblasti Vítkovice. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Dopravní problémy komplikují zahájení hudebního festivalu Colours of Ostrava, který dnes v poledne začal v ostravských Dolních Vítkovicích. Komplikace způsobily především letecké společnosti. Například kapela Imagine Dragons, která jako jedna z hlavních hvězd vystoupí už dnes, přišla cestou o několik zavazadel. Pořadatelé pro ni sháněli i náhradní kytaru. ČTK to dnes řekla ředitelka přehlídky Zlata Holušová.

"Včera nebyl dobrý den na cestování," shrnula jednou větou situaci, kterou produkce festivalu řešila několik hodin. "Všichni hosté diskusního fóra Meltingpot, kteří měli dorazit v úterý, měli zpoždění. I kapely," řekla Holušová. Americká skupina Imagine Dragons přišla cestou o několik zavazadel včetně jedné kytary.

Pořadatelé museli sehnat jednu záložní. "Kytara se našla a je možné, že dokonce do koncertu dorazí. Pro jistotu jsme ale museli zajistit záložní," řekla Holušová. Produkce tento i další problémy vyřešila a v programu festivalu se nemusely dělat změny.

Kromě americké skupiny, která v Ostravě představí nové album nazvané Evolve, jsou v programu prvního dne další dvě velké hvězdy. Vystoupí zpěvačka Birdy i britští alt-J. Dnes také zažije premiéru společný americko-český hudebně-vizuálně-světelný projekt dvou hudebníků a konstruktérů unikátních nástrojů Williama Close and The Earth Harp a Lenky Morávkové and Bohemian Cristal Instrument. Struny harfy Williama Close budou napnuty z Fresh stage až na protilehlou konstrukci balkonu. Dlouhé budou 40 metrů.

"Stavba nástoje trvá čtyři hodiny," řekla dnes Morávková novinářům. Spolupráce s Closem se podle ní rodila dlouho, v Ostravě půjde o první společné vystoupení. "Spolupráce byla hodně náročná. Oba jsme vytížení," řekla.

Celkově si návštěvníci festivalu, který loni britský deník The Guardian zařadil mezi deset nejlepších v Evropě, budou moci vybrat z více než 350 programových položek na 20 venkovních i krytých scénách. Do Ostravy letos přijede přes 80 zahraničních a 52 domácích kapel a hudebníků, kteří nabídnou hudební zážitky z mnoha žánrů - od elektroniky, přes world music, rock, pop či jazz až po flamenco. Objeví se zástupci hudebních scén z celého světa - od Austrálie přes Senegal, Alžírsko, Chile, Indii, Izrael až po Španělsko nebo Irsko.