Los Angeles - Americká filmová akademie dnes zveřejní seznam filmů, herců a tvůrců nominovaných na Oscary. Mezi kandidáty o nejprestižnější filmová ocenění by podle znalců tradičně neměly chybět snímky, které si nedávno odnesly ceny filmových novinářů, herců či producentů. Letos jde především o drama Tři billboardy kousek za Ebbingem režiséra Martina McDonagha či fantasy thriller mexického tvůrce Guillerma del Tora Tvář vody.

V každé z hlavních kategorií nominují akademici pět uchazečů. Zatímco McDonaghův film již letos získal Zlatý glóbus udělovaný zahraničními novináři v Hollywoodu nebo cenu SAG, o níž rozhodují herci, Tvář vody uspěla v oceněních, která udělují kritici a producenti.

Média se shodují, že šanci na nominace mají i další úspěšné filmy, jako je komedie Lady Bird, válečné drama Dunkirk či thriller Uteč.

Mezi herci mají experti za takřka jistou nominaci pro Garyho Oldmana, jehož ztvárnění Winstona Churchilla ve filmu Nejtemnější hodina ocenili kritici, herci a které mu vyneslo i Zlatý glóbus. Bez šance není podle nich ani Daniel Day-Lewis za roli v dramatu Nit z přízraků či dvaadvacetiletý objev Timothée Chalamet za romantický snímek Call Me by Your Name.

V podobné pozici jako Oldman je mezi herečkami Frances McDormandová, oceňovaná za roli ve "třech billboardech". Hodně se hovoří také o Saoirse Ronanové za Lady Bird a Sally Hawkinsové za Tvář vody.

Česká republika nebude mít ani letos v souboji o Oscara za nejlepší cizojazyčný film svého zástupce. Česká filmová a televizní akademie sice vyslala do klání snímek Bába z ledu režiséra a scénáristy Bohdana Slámy, neprošel ale ani prvním kolem výběru devíti filmů, které se dnes zúží na nominovanou pětici. Jako o favoritovi se v této kategorii hovoří o snímku Odnikud, který v německo-francouzské koprodukci natočil Fatih Akin.