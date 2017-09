New York - Americké tenistky proměnily závěr US Open ve svoji show. Poprvé po 36 letech se probojovaly do semifinále čtyři domácí hráčky a obrovský podíl na tom má podle odborníků jedna z nich - Venus Williamsová.

Někdejší první hráč světového žebříčku Mats Wilander řekl, že úspěch Američanek na letošním grandslamu v New Yorku je odměnou za to, jak sestry Williamsovy inspirovaly mladou generaci. Mladší Serena, šestinásobná vítězka turnaje, přitom chybí, protože před pár dny porodila dceru.

Venus Williamsová může získat třetí trofej na US Open a celkově už osmou z grandslamů v 37 letech. Ze zbývajících semifinalistek je Coco Vandewegheové 25 let, Sloane Stephensové 24 a Madison Keysová je ještě o dva roky mladší.

"Sereně a Venus bylo sedmnáct osmnáct, když začaly vyhrávat. Ostatní jsou zhruba o 13-14 let mladší než Venus a 10-11 než Serena. Inspirovalo je to a teď za to americký tenis sklízí odměnu," uvedl Wilander, který je v New Yorku jako analytik Eurosportu.

Naposledy domácí tenistky deklasovaly ostatní hráčky na US Open v roce 1981, když ve hře o trofej zůstaly Tracy Austinová, česká rodačka Martina Navratilová, Chris Evertová a Barbara Potterová. Na grandslamech pak Američanky zkompletovaly semifinále naposledy ve Wimbledonu 1985.

"Americký tenis jde správným směrem," pochvalovala si Stephensová. "Zítra budou hrát čtyři Američanky, to je úžasné," připomněla Keysová zaplněným tribunám na dvorci Arthura Ashe ve středu večer, když misi domácích hráček dokončila vítězstvím nad estonskou kvalifikantkou Kaiou Kanepiovou.

Na Američankách ve čtvrtfinále ztroskotaly i nejlepší Češky: Kvitová po boji s Venus Williamsovou, Karolína Plíšková nestačila na Vandewegheovou. Dnešní semifinále ženské dvouhry začne po půlnoci SELČ, nejprve Williamsová nastoupí proti Stephensové a pak Vandewegheová proti Keysové. Finále je na programu v sobotu a je jisté, že tribuny pro téměř 24 tisíc diváků budou plné.