Herning (Dánsko) - Hokejisté Spojených států amerických porazili v utkání skupiny B mistrovství světa Norsko vysoko 9:3. Američané vyhráli i šestý zápas na turnaji a upevnili si vedení ve skupině, Norsko musí k udržení mezi elitou bodovat v pondělním závěrečném vystoupení s Koreou. Po třech bodech si připsali útočníci Patrick Kane za dva góly a nahrávku a Cam Atkinson s Dylanem Larkinem díky jedné trefě a dvěma asistencím.

Favorizovaní Američané si museli na první trefu počkat do deváté minuty, přesto ještě stihli vyhrát první dějství vysoko 3:0. Vše načal využitou přesilovkou po ráně na bližší tyč kapitán Kane, jemuž ideálně nabil McAvoy.

Gólovou radost si pak zopakoval ve 13. minutě, kdy na něj při další početní výhodě Seveřané zcela zapomněli, ale velmi dobře ho viděl spoluhráč DeBrincat. Účet úvodní dvacetiminutovky pak podtrhl produktivní bek McAvoy, jemuž připravil gól právě DeBrincat, poté co se proháčkoval mezi třemi Nory a McAvoy se rychlou ranou z první nemýlil.

Po 63 sekundách druhé části využil další přesilovku Larkin. Pak se sice dostali ke slovu i Norové díky Forsbergovi, ale krátce po polovině utkání už měli zase Američané čtyřbrankové vedení zpět díky Martinezovi a Haugena vystřídal v norské brance Haukeland.

Ani tomu ale neprůstřelnost dlouho nevydržela - ve 37. minutě posunul Gaudreau po souboji u hrazení kotouč na rozjetého Larkina, ten už sice mohl zakončit, ale místo toho ještě vylepšil akci ideální nahrávkou, po níž Lee nemohl nedat. A 52 sekund před druhou přestávkou zvýšil už na 7:1 Atkinson.

"Jsou zápasy, u kterých nečekáte brankové hody. Ale když už takový přišel, je skvělé vidět, že v akci byli všichni. Nebylo to jen o jednom dvou střelcích, zapojili se do toho všichni a užili si to. Máme v týmu hodně talentu, ale zároveň umí všichni tvrdě makat," ocenil Kane, který u sedmé trefy asistoval a již desátou nahrávkou na turnaji vyrovnal americké maximum na MS, které drží Max Pacioretty (2012) a Craig Smith (2013).

Od třetí třetiny dostal v americkém brankovišti místo Kinkaida prostor Darling. Ve 43. minutě dojíždějící Valkvae Olsen zvedl kotouč po přihrávce soupeře, ten přistál na horní tyčce za Haukelandem a pohotový White ho dokázal přes velkou snahu norského gólmana dostat do sítě.

Pak si Norové zahráli přesilovku pět na tři a také ji využili, prosadil se Ken André Olimb. Pozadu nezůstal ani jeho bratr Mathis a o 64 sekund později snížil na 3:8. Poslední slovo měl Pionk, "desítku" už Američané završit nestihli.

Pro Američany šlo o sedmnáctou výhru z 18 vzájemných soubojů na světových šampionátech od roku 1938. Jen v roce 1951 se radovali Seveřané po výsledku 3:0. "Šli jsme do utkání připravení a nebrali soupeře na lehkou váhu. Čeká nás ještě utkání proti Finům, kteří hrají vážně dobře, přípravu na ten zápas jsme začali už dnes," řekl útočník Dylan Larkin.

Norsko - USA 3:9 (0:3, 1:4, 2:2)

Branky a nahrávky: 27. K. Forsberg (Lindström), 47. K. A. Olimb (Bonsaksen, Holös), 48. M. Olimb (Lindström, Bull) - 9. P. Kane (McAvoy, Atkinson), 13. P. Kane (DeBrincat, Atkinson), 16. McAvoy (DeBrincat), 22. D. Larkin, 31. Martinez (D. Larkin), 37. A. Lee (D. Larkin, J. Gaudreau), 40. Atkinson (N. Jensen, P. Kane), 43. White (Bonino, C. Murphy), 58. Pionk (Bonino, Kreider). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Wehrli (Švýc.) - Lhotský (ČR), Suominen (Fin.). Vyloučení: 5:6, navíc T. Thompson (USA) 10 min. Využití: 1:3. Diváci: 4553.

Tabulka skupiny B:

1. USA 6 4 2 0 0 37:10 16 2. Finsko 6 4 0 1 1 32:9 13 3. Dánsko 6 3 1 0 2 13:16 11 4. Kanada 5 3 0 1 1 27:11 10 5. Lotyšsko 5 2 1 1 1 14:14 9 6. Německo 6 1 1 2 2 16:17 7 7. Norsko 6 0 1 1 4 10:31 3 8. Korea 6 0 0 0 6 4:45 0