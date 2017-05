Kolín nad Rýnem - Hokejisté USA porazili v utkání základní skupiny A na mistrovství světa Lotyšsko 5:3 a výrazně se tak přiblížili účasti ve čtvrtfinále. Lotyši v Kolíně nad Rýnem vedli 2:0 a 3:1, ale závěr důležitého souboje nezvládli. V polovině 57. minuty chybovala jejich velká opora brankář Elvis Merzlikins a útočník Andrew Copp rozhodl. Pojistku pak přidal první trefou na turnaji Dylan Larkin.

V úvodu, plném slibných příležitostí, měli Lotyši navrch. Brzy mohli otevřít skóre Bičevskis a po něm Daugavinš, americký gólman Hellebuyck byl ale proti. Merzlikinsovu pozornost na druhé straně prověřil Trouba. Hellebuyck si pak ještě poradil s pokusem Robertse Bukartse, ale na Blugersovo zakončení zblízka ve 12. minutě už nestačil. Šanci zvýšit pak promarnil opět Roberts Bukarts.

Lotyši měli skvělý nástup i do druhého dějství a po pouhých sedmi vteřinách úspěšně dorážel Daugavinš. Po chvilce přišla další nepříjemnost pro zámořský výběr, když Hanifin inkasoval tvrdou ránu pukem do obličeje a zamířil do kabiny, ale v dalším průběhu se do hry vrátil. Američané se za nepříznivého stavu přece jen probrali a tečující Compher snížil.

Již za dvě minuty a 37 vteřin měli výtečně hrající Lotyši dvoubrankový náskok zpět, když Cibulskis v přesilovce snadno skóroval do odkryté branky po přečíslení dvou na jednoho a Indrašisově vyražené střele. Pak ale zblízka snížil Bjugstad, Roberts Bukarts završil své smolné vystoupení ranou do tyče a na druhé straně vyrovnal dorážkou Gaudreau.

Oba gólmani pak drželi stav 3:3 a zdálo se, že zápas při spokojenosti obou týmů s jistotou bodu směřuje do prodloužení, jenže pak Copp nachytal Merzlikinse, jemuž přepadl kotouč přes lapačku. Necelé dvě minuty před koncem to Lotyši zkusili v šesti bez gólmana, ale Larkin zastavil před vlastním brankovištěm jejich přihrávku a v pádu ze záklonu výhru zpečetil.

Skupina A (Kolín nad Rýnem):

Lotyšsko - USA 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 12. Blugers (Bičevskis), 21. Daugavinš (Džerinš, Roberts Bukarts), 32. Cibulskis (Indrašis) - 29. Compher (Lee), 34. Bjugstad (Schmaltz, Keller), 39. Gaudreau (Trouba, Bjugstad), 57. Copp (Hellebuyck), 59. D. Larkin. Rozhodčí: Fonselius (Fin.), Iverson (Kan.) - Jensen (Dán.), Lazarev (Rus.). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 17.936.

Lotyšsko: Merzlikins - Sotnieks, A. Kulda, Cibulskis, Galvinš, Freibergs, Balinskis - Daugavinš, Džerinš, Roberts Bukarts - Indrašis, Sprukts, Rihards Bukarts - Skvorcovs, Girgensons, Keninš - Meija, Blugers, Bičevskis. Trenér: Bob Hartley.

USA: Hellebuyck - C. Murphy, Hanifin, DeKeyser, Trouba, T. van Riemsdyk, McAvoy, Brickley - Lee, Eichel, Gaudreau - Nelson, D. Larkin, Schmaltz - Keller, Dvorak, Bjugstad - Compher, Copp, Greenway. Trenér: Jeff Blashill.

Tabulka:

1. USA 5 4 0 0 1 20:10 12 2. Rusko 4 3 1 0 0 21:5 11 3. Švédsko 5 3 0 1 1 21:9 10 4. Lotyšsko 5 3 0 0 2 11:9 9 5. Německo 5 1 1 1 2 12:19 6 6. Slovensko 4 0 1 2 1 9:12 4 7. Dánsko 5 0 2 0 3 9:18 4 8. Itálie 5 0 0 1 4 5:26 1