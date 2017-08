Washington - Ve Spojených státech vyvrcholily přípravy na dnešní úplné zatmění Slunce, které bude poprvé po 99 letech pozorovatelné od pobřeží k pobřeží. Zpravodajské servery hlásí, že Američané s fotoaparáty a vybavením pro sledování tohoto jedinečného přírodního úkazu zaplnili pás napříč 14 americkými státy, přes které úplné zatmění projde. Skvělé zážitky slibují i meteorologové, podle kterých je možné na velké části území očekávat jasnou oblohu.

Americká média věnují zatmění mimořádnou pozornost a zdůrazňují, že zemi čeká událost, která přichází jen jednou za život. Tomu odpovídá i mimořádný zájem veřejnosti. Do takzvaného pásu totality, jak se říká oblasti, odkud je pozorovatelné úplné zatmění a kde žije 12 milionů lidí, zamířily miliony návštěvníků.

"Je to jedna z věcí v životě, které musíte zažít," citovala agentura AP Hilary O'Hollarenovou, která se svými dětmi a přáteli cestovala asi 50 kilometrů, aby získala nejlepší místo ke sledování úkazu.

Zhruba 200 milionů Američanů žije v místech, odkud je to do pásma úplného zatmění maximálně den jízdy autem. To, že mnozí lidé se vydali po vlastní ose sledovat zatmění, ukázala víkendová hustota dopravy. Například před národním parkem Grand Teton ve Wyomingu, odkud chtějí zatmění sledovat tisíce lidí, se tvořily dlouhé kolony aut.

Úřady ve Wyomingu uvedly, že v sobotu a v neděli zaznamenaly na silnicích o 20 procent více aut, než je pětiletý průměr třetího srpnového víkendu. V tomto státě žije skoro 600.000 lidí, stejný počet návštěvníků se tam ale očekává kvůli zatmění Slunce.

Zatmění budou bedlivě sledovat i vědci, včetně těch z Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). A to nejen prostřednictvím teleskopů, ale také z paluby Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) nebo s pomocí letadel či stratosférických balonů.

Úplné zatmění započne na západě USA v Oregonu v 19:16 SELČ a skončí na východě země v Jižní Karolíně ve 20:47 SELČ. Pás totality bude v USA dlouhý 4200 kilometrů a široký 95 až 110 kilometrů. Nejdéle bude Slunce zakryto Měsícem na jihu státu Illinois, a to dvě minuty a 44 sekund.

Kontinentální část USA naposledy úplné zatmění zažila v únoru 1979, tehdy ale pás, ze kterého je pozorovatelné úplné zakrytí Slunce Měsícem, prošel jen přes několik severních a severozápadních států. Význam tohoto zatmění je proto v médiích snižován. Další úplné zatmění čeká Američany v roce 2024, které bude postupovat z jihu na severovýchod země. Úplné zatmění, které bude jako dnes od pobřeží k pobřeží, ve Spojených státech nastane až v srpnu 2045.