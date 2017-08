Las Vegas - Americký boxer Floyd Mayweather porazil v Las Vegas šampiona ve smíšených bojových uměních Ira Conora McGregora technickým k.o. v 10. kole. Do ringu se vrátil po téměř dvouleté přestávce, přijal neobvyklou výzvu a i v padesátém zápase profesionální kariéry zůstal neporažen.

Dvacet tisíc diváků ve vyprodané hale, v níž se od podzimu bude hrát NHL, bylo z větší části na straně Ira a přálo si překvapení na účet favorita. Devětadvacetiletý McGregor začal aktivněji, ale soupeře z klidu nevyvedl. Jak je z klece zvyklý na jiný druh boje, byl několikrát napomínán za údery na hlavu shora, které v boxu nejsou povolené. Američan začal útočit až v sedmém kole a dvakrát soupeře tvrdě zasáhl.

Od té chvíle byla Mayweatherova převaha více než jasná a bylo jen otázkou času, kdy Ir bude počítán. Vydržel do desátého kola, na kolena neklesl, ale po další sérii tvrdých zásahů byl očividně otřesen a rozhodčí zápas ukončil. McGregor se necítil poražen, chtěl v utkání pokračovat, ale úspěchem pro něj bylo už to, že vydržel v ringu tak dlouho.

I vítěz přiznal, že to bylo těžší, než předpokládal. "Slíbil jsem, že to skončí před limitem, ale nebylo to snadné. Je lepší, než jsem si myslel. Dali jsme divákům to, co chtěli vidět. Ze zápasu s Pacquiaem jsem jim něco dlužil," připomněl svůj předchozí pompézní souboj, který fanoušky boxu zklamal. Zároveň potvrdil, že to byl definitivně jeho poslední zápas. "Těším se do Síně slávy a na cestu jsem si vybral toho nejlepšího tanečního partnera," prohlásil.

McGregor i přes porážku rozdával úsměvy. Ani inkasované tvrdé údery ho o dobrou náladu nepřipravily, jen litoval, že zápas nepokračoval dál. "Skončilo to příliš brzy. Byl jsem jen trochu unavený. Kdyby mě rozhodčí počítal, mohl jsem si odpočinout. On byl i přes moje rány v pohodě, padesát zápasů bylo jeho výhodou," zhodnotil utkání.

Mayweather padesátou výhrou bez jediné porážky překonal rekord legendárního Rockyho Marciana z padesátých let. Nejlépe vydělávající boxer historie si připsal na konto dalších nejméně 400 milionů dolarů, tedy více než osm miliard korun. Zkrátka nepřijde ani poražený McGregor, pro něhož je připraveno přinejmenším 150 milionů dolarů. Konečná částka se bude odvíjet od prodeje televizního přenosu.