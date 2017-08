Praha - Letecký dopravce American Airlines zavede přímé letecké spojení z Prahy do Filadelfie. Od příštího května plánuje během léta denně létat s Boeingem 767-300. V tiskové zprávě to dnes uvedlo Letiště Praha. Plánovaná linka bude 13. dálkovým spojením z Prahy a čtvrtým pravidelným spojem na americký kontinent.

"Dlouhodobě jsme usilovali o další přímé spojení z Prahy do Severní Ameriky a jsem rád, že od května 2018 budou moci cestující využít pravidelnou denní linku do Filadelfie. Získáme tak zároveň spojení s klíčovým přestupním bodem pro návazné lety po USA - například do Los Angeles, San Francisca, Miami nebo Bostonu," řekl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

V současnosti jsou v provozu linky do kanadského Montrealu a Toronta a do New Yorku v USA. Nová linka podle Řehoře přispěje k významnému navýšení počtu cestujících mezi Prahou a Severní Amerikou. Podle odhadů letiště by mohla ročně přivést zhruba 60.000 cestujících.

Dálkové linky se z Prahy v posledních letech rozšiřovaly především východním směrem. V červenci například letecká společnost China Eastern Airlines oznámila zájem provozovat lety z Prahy do středočínského města Si-an. Po zahájení jejich provozu v říjnu tak bude mít Praha čtvrté spojení s Čínou po Pekingu, Šanghaji a sečuánském Čcheng-tu. Další novinkou v letovém řádu je spojení Prahy a katarského Dauhá.