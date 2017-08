Praha - Po sobotní ligové bezbrankové remíze na půdě Bohemians jeden z fanoušků hodil záložníkovi Halilu Altintopovi zpět na hřiště dres, který slávistický fotbalista příznivcům věnoval. Bývalý turecký reprezentant ale vzal podle spoluhráčů incident sportovně a před středeční odvetou 4. předkola Ligy mistrů s APOELem Nikósie je v dobré náladě.

"Co mám informace, tak se fanoušci omluvili za jednoho člena z kotle. Řekli, že to snad není ani fanoušek, bylo to takové diskutabilní. Údajně v tom nebylo žádné gesto, že by Halila nějak nesnášel, nebo vyjádření nevole nad výkonem. Beru to tak, že to bylo vyjádření jednoho jedince v afektu. Halil je v pohodě," řekl na tiskové konferenci trenér Jaroslav Šilhavý.

Jednu z hlavních letních posil podpořili i spoluhráči a předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. "Za kabinu jsme mu dali velkou podporu. Halil to vzal sportovně. Byl v pohodě, žádný velký problém to nebyl," prohlásil záložník Josef Hušbauer.

Altintopovy výkony v úvodu sezony nebyly ideální. Čtyřiatřicetiletý rodák z německého Gelsenkirchenu zatím nezasáhl ani do jednoho ze tří zápasů kvalifikace Ligy mistrů, ve středu by se to ale mohlo změnit.

"Třeba k tomu zítra dojde. Halil je velezkušený hráč, má toho spoustu za sebou. V takových zápasech by hru zklidnil, dokáže být i na balonu nebezpečný a cítí hru. Je to klidně možné, že se zítra předvede," doplnil Šilhavý.