Barcelona - Pilot Fernando Alonso je přesvědčený, že díky novým motorům jsou technické problémy McLarenu minulostí. Dvojnásobný mistr světa proto věří, že v nadcházejícím ročníku mistrovství světa formule 1 výrazně vylepší patnáctou příčku z minulé sezony a vrátí stáj do boje o titul.

Alonso vstoupil do nového ročníku v pondělí sedmým časem v prvních testech v Barceloně, za nejrychlejším Danielem Ricciardem z Red Bullu zaostal o dvě sekundy. "Pořád je příliš brzy něco víc hodnotit, ale všechno jde přesně tak, jak jsme plánovali. Včetně dat z větrného tunelu a tak. Takže jsem dost optimistický," prohlásil Alonso na webu formule 1.

Španělský pilot přitom stejně jako loni, kdy se mu hned v prvním kole rozbil motor, nezačal testy dobře a v šestém kole mu upadlo zadní kolo. "Nebyla to velká komplikace, jen to bylo hodně vidět. Auto ve štěrku vždycky přitahuje pozornost. Ale dalších šest stájí ve stejnou dobu mělo auta rozebraná do posledního dílu, jen to bylo za zavřenými dveřmi a nikdo to nefotil," uvedl.

Alonso se ještě v dopolední části vrátil na trať, a než odpolední jízdy narušil déšť, dokázal svůj čas vylepšit. Pro šampiona z let 2005 a 2006 šlo o příjemnou změnu po sezoně, ve které McLaren provázely problémy s nespolehlivými motory Honda. Nyní stáj používá pohonné jednotky Renault.

"Vypadá to dobře, motor byl celou dobu v pohodě. Ještě potřebujeme vyzkoušet pár věcí, ale co se týká motoru, tak jsem extrémně spokojený," prohlásil Alonso, který v minulé sezoně získal pouhých 17 bodů. Jeho týmový kolega Stoffel Vandoorne přidal 13 a McLaren obsadil v Poháru konstruktérů předposlední devátou příčku.

"McLaren čeká důležitá sezona. Několik let teď nebyl v boji o titul, ale přišel čas, aby se do něj vrátil," prohlásil Alonso. "Chceme se aspoň vyrovnat top týmům. Ale musíme zůstat nohama na zemi, protože to může nějakou chvíli trvat," přidal ředitel stáje Eric Boullier.