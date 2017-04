Woking (Británie) - Španělský pilot Fernando Alonso vynechá 28. května Velkou cenu Monaka formule 1 a pojede místo ní v barvách McLarenu závod Indianapolis 500. McLaren se do slavného závodu v USA, který se uskuteční ve stejný den jako Grand Prix Monaka, vrací po 38 letech.

Dvojnásobný mistr světa Alonso uvedl, že už dlouho myslí na takzvanou "trojkorunu", tedy vítězství v Monaku, Indy 500 a 24 hodin v Le Mans. Triumfovat v těchto třech prestižních závodech se v minulosti povedlo pouze zesnulému Grahamu Hillovi v 60. letech.

"Je to velká výzva, ale chci to zkusit. Nevím, kdy pojedu Le Mans, ale mám to jednoho dne v plánu. Je mi teprve pětatřicet, mám na to spoustu času," uvedl Alonso, jenž Grand Prix v Monaku vyhrál v minulosti dvakrát.

Španěl zároveň potvrdil, že bude za McLaren ve formuli 1 jezdit po zbytek sezony. Popřel tak spekulace, že kvůli problémům s motory Honda, kvůli nimž jsou vozy McLaren nekonkurenceschopné, se chce už v průběhu sezony z F1 stáhnout.

"Samozřejmě je mi líto, že letos nepojedu v Monaku. Ale bude to jediná Grand Prix, kterou vynechám, a budu zpět v kokpitu na začátku července ve Velké ceně Kanady," uvedl Alonso, jenž dosud vozy série IndyCar neřídil.

McLaren zatím neoznámil, kdo Alonsa v Monaku nahradí. Jednou z možností je Brit Jenson Button, jenž po minulé sezoně ukončil kariéru, ale má stále v týmu smlouvu jako ambasador.