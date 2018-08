Almaty (Kazachstán) - Fotbalisté Kajratu Almaty v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy doma porazili Alkmaar 2:0 a mají blíže k postupu do další fáze soutěže, kde vítěze dvojzápasu čeká Olomouc. Reprezentační brankář Tomáš Vaclík při soutěžním debutu za Sevillu udržel čisté konto a pomohl k jasné výhře 4:0 nad Újpestí.

Almaty v Kazachstánu poslal do vedení ve 12. minutě útočník Aderinsola Habib Eseola a ukrajinská letní posila krátce po změně stran vstřelila druhou branku. Alkmaar, kterému chyběl zraněný český útočník Ondřej Mihálik, se pokusí manko dohnat za týden v domácí odvetě v Nizozemsku.

Vaclík, jenž přišel do Sevilly v létě z Basileje, dostal přednost před Sergiem Ricem, ale maďarský soupeř ho moc neprověřil. Domácí otevřeli skóre už v sedmé minutě, kdy se trefil Jesús Navas. Do přestávky zvýšili Wissam Ben Yedder proměněnou penaltou a Pablo Sarabia. Hostující Mijuško Bojovič navíc už po půl hodině hry dostal červenou kartu. V nastavení druhé půle dokonal debakl Újpesti čtvrtým gólem Franco Vázquez.

Bordeaux s bývalým reprezentantem Jaroslavem Plašilem v základní sestavě zvítězilo na hřišti Ventspilsu 1:0. Utkání v Lotyšsku rozhodl už ve třetí minutě záložník Zaydou Youssouf.

Jagiellonia Bialystok doma zdolala Rio Ave 1:0. Záložník polského vicemistra Martin Pospíšil naskočil do hry v 71. minutě. Kodaň s českým stoperem Michaelem Lüftnerem na lavičce na Islandu porazila Stjarnan 2:0.

Slovan Bratislava na Maltě nečekaně prohrál s Balzanem 1:2, Dunajská Streda doma podlehla Dinamu Minsk 1:3. Třetí slovenský zástupce Trenčín si naopak ze hřiště Górniku Zabrze odvezl nadějnou výhru 1:0.

Pozici favorita na svém hřišti potvrdilo Lipsko, které deklasovalo švédský Häcken 4:0. Atalanta Bergamo si naopak cestu za postupem zkomplikovala, když doma se Sarajevem neudržela poločasové dvoubrankové vedení a remizovala 2:2.

Úvodní utkání 2. předkola Evropské ligy:

--------

Mistrovská část:

Spartaks Jürmala (Lot.) - SP La Fiorita (San Mar.) 6:0 (3:0), Torpedo Kutaisi (Gruz.) - Víkingur Göta (Faer. ostr.) 3:0 (1:0), F91 Dudelange (Luc.) - KF Drita (Kos.) 2:1 (0:1), APOEL Nikósie - Flora Tallinn 5:0 (2:0), Zrinjski Mostar (Bosna) - Valletta (Malta) 1:1 (0:0), The New Saints (Wales) - Lincoln FC (Gibr.) 2:1 (1:1), Olimpija Lublaň - Crusaders (Sev. Ir.) 5:1 (1:0), Sutjeska Nikšič (Č. Hora) - Alaškert (Arm.) 0:1 (0:1), Santa Coloma (And.) - Valur Reykjavík 1:0 (0:0).

Nemistrovská část:

Spartak Subotica - Sparta Praha 2:0 (1:0)

Branky: 8. Čalasan, 57. Djuričin. Rozhodčí: Raczkowski - Obukowicz, Siejka (všichni Pol.). ŽK: Jočič, Djuričin, Šimura - Frýdek, Šural.

Subotica: Perič - Tekijaški, Kerkez, Čalasan, Vukčevič (74. Miloševič) - Jočič - Djuričin (75. Afum), Šimura, Glavčič, Savkovič - Čečarič (85. Marčič). Trenér: Gačinovič.

Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Frýdek - Kulhánek - Ben Chaim (61. Vukadinovič), Stanciu, Kanga, Plavšič (46. Šural) - Tetteh (84. Ristič). Trenér: Hapal.

Kajrat Almaty - AZ Alkmaar 2:0 (1:0)

Branky: 12. a 50. Eseola.

Almaty: Plotnikov - Vorogovskij, Politevič, Bateau, Sujumbajev - Kuat (85. Paragulgov), Islamchan, Felipe - Isael, Eseola (78. Eppel), Aršavin (90.+1 Žukov). Trenér: Alós.

Alkmaar: Bizot - Svensson, Hatzidiakos, Vlaar, Ouwejan - Til, Midtsjo, Seuntjens - Idrissi, Friday, Boadu (72. Bel Hassani). Trenér: Van den Brom.

Ufa - Domžale (Slovin.) 0:0, Ventspils (Lot.) - Bordeaux 0:1 (0:1), Tobol Kostanaj (Kaz.) - Pjunik Jerevan 2:1 (0:0), Viitorul Constanta - Vitesse Arnhem 2:2 (1:0), Rudar Velenje - FCSB (Rum.) 0:2 (0:1), Balzan (Mal.) - Slovan Bratislava 2:1 (1:0), Hapoel Haifa - Hafnarfjördur (Isl.) 1:1 (0:0), Čikchura Sačchere (Gruz.) - Maribor 0:0, Lipsko - Häcken 4:0 (2:0), Djurgarden (Švéd.) - Mariupol (Ukr.) 1:1 (0:1), Molde - Laci (Alb.) 3:0 (2:0), CSKA Sofia - Admira Wacker Mödling 3:0 (3:0), Maccabi Tel Aviv - Radnički Niš 2:0 (0:0), Žalgiris Vilnius - Vaduz 1:0 (0:0), Honvéd Budapešť - Progrés Niederkorn (Luc.) 1:0 (0:0), Jagiellonia Bialystok - Rio Ave 1:0 (1:0), Soligorsk (Běl.) - Lech Poznaň 1:1 (0:0), LASK Linec - Lilleström 4:0 (2:0), Dinamo Brest - Atromitos (Řec.) 4:3 (2:0), Nordsjaelland (Dán.) - AIK Stockholm 1:0 (1:0), Hajduk Split - Slavia Sofia 1:0 (0:0), Genk - Fola Esch (Luc.) 5:0 (4:0), B36 Tórshavn - Besiktas Istanbul 0:2 (0:2), Górnik Zabrze - Trenčín 0:1 (0:1), St. Gallen - Sarpsborg (Nor.) 2:1 (1:1), Željezničar Sarajevo - Apollon Limassol 1:2 (0:1), Partizan Bělehrad - Trakai (Litva) 1:0 (0:0), Bergamo - FK Sarajevo 2:2 (2:0), Aberdeen - Burnley 1:1 (1:0), Dundalk (Ir.) - AEK Larnaka 0:0, Osijek - Rangers Glasgow 0:1 (0:1), Hibernian Edinburgh - Asteras Tripolis (Řec.) 3:2 (0:2), Dunajská Streda - Dinamo Minsk 1:3 (1:1), Stjarnan (Isl.) - FC Kodaň 0:2 (0:0), FC Sevilla - Újpest 4:0 (3:0).