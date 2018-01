Melbourne - Česká tenistka Denisa Allertová nadále navazuje na úspěšné tažení z kvalifikace a na Australian Open postoupila do 3. kola. V dnešním utkání druhého kola porazila Číňanku Čang Šuaj 6:4 a 7:6. V duelu s favorizovanou Ukrajinkou Elinou Svitolinovou naopak neuspěla Kateřina Siniaková. Čtvrté nasazené podlehla 6:4, 2:6 a 1:6.

Čtyřiadvacetiletá Allertová postupem do třetího kola vyrovnala své grandslamové maximum. Ve třetím kole byla právě v Melbourne před dvěma lety. V dalším zápase ji čeká Polka Magda Linetteová, která porazila 7:6 a 6:2 Rusku Darju Kasatkinovou.

Allertová prodloužila letošní vítěznou sérii v Melbourne na pět zápasů a v součtu s kvalifikací vyhrála deset setů za sebou. "Musím říct, že to byl fakt těžký zápas. Soupeřka je hodně dobrá hráčka a mám z toho úplně skvělý pocit, že jsem to zvládla. Zase jsem ustála napínavé momenty lépe než soupeřka. Dokonce opět bez ztráty setu, ale už jsem měla namále," řekla Allertová Radiožurnálu a serverům Tenisový svět a iDNES.

Siniaková zahájila zápas se Svitolinovou lépe a vyhrála první set. Ve druhém a třetím setu ale celkem šestkrát ztratila servis a uhrála pak už jen tři hry.

Mrzelo ji, že neudržela úroveň hry z prvního setu. "Je to pro mě velké zklamání. Nasadily jsme hodně vysokou laťku hned od začátku, bylo jasné, že to bude těžké. Ona pak trochu přidala, mně se naopak nedařilo pokračovat v mé hře, proto to tak dopadlo," uvedla.

Svitolinová se v horkém počasí v Melbourne necítila dobře. Vítězka turnaje v Brisbane měla už před začátkem úvodního grandslamu sezony zdravotní problémy. "Byl to velký otazník, jestli se tady postavím na kurt k zápasu prvního kola," prozradila. I výsledkově jednoznačné dva sety proti Siniakové jí proto přišly obtížné. "Měla jsem pocit, jako by to bylo 7:6 nebo 8:6 ve třetím. Bylo to pro mě dneska hodně těžké," uvedla světová čtyřka.

Svitolinová se ve třetím kole utká s patnáctiletou krajankou Martou Kosťukovou, která porazila 6:3 a 7:5 domácí Olivii Rogowskou. Kosťuková je nejmladší hráčkou, která postoupila do třetího kola grandslamu za posledních více než dvacet let. V patnácti naposledy takhle daleko došla Chorvatka Mirjana Lučičová-Baroniová na US Open 1997.

Mladičkou krajanku prý vůbec nezná. "Poprvé jsem o ní slyšela, když tady vyhrála. Bude to pro mě velmi vzrušující hrát s krajankou a snad budu na ten zápas připravená," poznamenala Svitolinová.

Na raketě kvalifikantky Luksiky Kumkhumové z Thajska skončilo účinkování Švýcarky Belindy Bencicové v turnaji. Přemožitelka loňské finalistky Venus Williamsové z USA zápas druhého kola prohrála 1:6 a 3:6.

Wozniacká i Tsonga otočili zápasy proti mladším soupeřům

Světová dvojka Caroline Wozniacká i finalista Australian Open z roku 2008 Jo-Wilfried Tsonga ve druhém kole v Melbourne obraceli rozhodující sety. Dánská tenistka prohrávala s Chorvatkou Janou Fettovou 1:5 a čelila dvěma mečbolům, patnáctý nasazený Francouz Tsonga dotahoval manko 2:5 proti nadějnému Kanaďanovi Denisi Shapovalovovi. Oba otočili sadu na 7:5. Wozniacká vyzdvihovala roli svých zkušeností, Tsonga klíč k vítězství viděl ve zlepšené hře.

Wozniacká byla většinu zápasu pod tlakem jednadvacetileté Chorvatky, které patří až 119. příčka ve světovém žebříčku. Po prohraném prvním setu 3:6 sice Dánka druhou sadu vyhrála, ale v té třetí znovu ztrácela. Chorvatka vedla 5:1 a 40:15 při svém podání. "Bylo to šílené, nevím, jak jsem se dostala zpátky do zápasu. Je to nepříjemná soupeřka. Neměla co ztratit a myslím, že si uvědomila, že vede 5:1, a trochu ubrala na rychlosti," řekla sedmadvacetiletá Dánka.

Ucítila šanci a snažila se dostat soupeřku pod tlak. Zápas se najednou začal otáčet v její prospěch. "Dneska rozhodly zkušenosti. Byla jsem tady mockrát a věděla jsem, jak se bude cítit, když bude stát proti mně a bude mít šanci vyhrát," líčila Wozniacká, která hraje v Melbourne pojedenácté. Jejím maximem na úvodním grandslamu sezony je semifinále z roku 2011. Její další soupeřkou bude Nizozemka Kiki Bertensová.

Dvaatřicetiletý Tsonga vrátil Shapovalovovi porážku ze druhého kola US Open. Znovu měl ale namále, osmnáctiletého Kanaďana porazil 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (7:4) a 7:5. Shapovalovovi nakonec nestačilo ani 60 vítězných úderů.

V pátém setu kanadský mladík vedl 5:2 a v osmém gamu podával na postup, ale o šanci na vítězství se sám připravil dvěma pokaženými bekhendy a dvojchybou. Tsonga vyhrál pět her za sebou a postoupil do třetího kola. "Jsem unavený, ale opravdu šťastný. Byl to velký boj. Není snadné hrát proti mladým puškám, hrají skvěle a jdou do všeho, takže je těžké se bránit. Fyzicky jsem trpěl, ale bojoval jsem dál," uvedl Tsonga po zápase.

Pochvaloval si herní zlepšení v koncovce. "Returnoval jsem, což jsem většinu zápasu nedělal. Na konci jsem returnoval dobře. V tom to bylo," dodal. Ve třetím kole se utká s domácím Nickem Kyrgiosem, který porazil ve třech setech Srba Viktora Troického.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open

(tvrdý povrch, dotace 55 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Mayer (Arg.) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4), Čilič (6-Chorv.) - Sousa (Portug.) 6:1, 7:5, 6:2, Carreňo (10-Šp.) - Simon (Fr.) 6:2, 3:0 skreč, Tsonga (15-Fr.) - Shapovalov (Kan.) 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (7:4), 7:5, Kyrgios (17-Austr.) - Troicki (Srb.) 7:5, 6:4, 7:6 (7:2), Müller (23-Luc.) - Džazírí (Tun.) 7:5, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6, 6:2, Schwartzman (24-Arg.) - Ruud (Nor.) 6:4, 6:2, 6:3, Džumhur (28-Bosna) - Millman (Austr.) 7:5, 3:6, 6:4, 6:1, Harrison (USA) - Cuevas (31-Urug.) 6:4, 7:6 (7:5), 6:4, Karlovič (Chorv.) - Sugita (Jap.) 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:5, 4:6, 12:10, Seppi (It.) - Nišioka (Jap.) 6:1, 6:3, 6:4, Edmund (Brit.) - Istomin (Uzb.) 6:2, 6:2, 6:4, Basilašvili (Gruz.) - Bemelmans (Belg.) 7:5, 6:1, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Lindsted, Skugor (Švéd./Chorv.) - Jebavý, Veselý 7:5, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Svitolinová (4-Ukr.) - Siniaková (ČR) 4:6, 6:2, 6:1, Allertová (ČR) - Čang Šuaj (Čína) 6:4, 7:6 (7:5), Wozniacká (2-Dán.) - Fettová (Chorv.) 3:6, 6:2, 7:5, Ostapenková (7-Lot.) - Tuan Jing-jing (Čína) 6:3, 3:6, 6:4, Cornetová (Fr.) - Görgesová (12-Něm.) 6:4, 6:3, Bondarenková (Ukr.) - Pavljučenkovová (15-Rus.) 6:2, 6:3, Linetteová (Pol.) - Kasatkinová (22-Rus.) 7:6 (7:4), 6:2, Bertensová (30-Niz.) - Gibbsová (USA) 7:6 (7:3), 6:0, Kontaveitová (32-Est.) - Barthelová (Něm.) 6:3, 4:6, 6:3, Kosťuková (Ukr.) - Rogowská (Austr.) 6:3, 7:5, Kumkhumová (Thaj.) - Bencicová (Švýc.) 6:1, 6:3, Rybáriková (SR) - Flipkensová (Belg.) 6:4, 0:6, 6:2, Martičová (Chorv.) - Beguová (Rum.) 6:4, 7:6 (7:3), Kanepiová (Est.) - Puigová (Portor.) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Čchan Jüng-žan, Sestini Hlaváčková (1-Tchaj-wan/ČR) - Liang Čchen, Chan Sin-jün (Čína) 6:3, 6:1, Šafářová, Strýcová (ČR) - Broadyová, Smithová (Brit.) 6:2, 6:1, Kr. Plíšková, Vekičová (ČR/Chorv.) - Friedsamová, Van Uytvancková (Něm./Belg.) 5:0 skreč, Chan Sin-jün (Čína) 6:3, 6:1, Alexandrovová, Sevastovová (Rus./Lot.) - Bellisová, Vondroušová (USA/ČR) 6:3, 6:2.