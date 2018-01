New York - Adoptivní dcera Woodyho Allena dnes znovu obvinila proslulého amerického režiséra a herce ze sexuálního zneužití. V rozhovoru pro televizi CBS dvaatřicetiletá Dylan Farrowová vyjádřila naději, že svět jí útoky ze strany dnes dvaaosmdesátiletého filmaře konečně uvěří.

Allen měl svou dceru zneužít před pětadvaceti lety, když jí bylo sedm let. Dylan nechápe, proč byla dlouhá léta "odvržená, považovaná za nevěrohodnou a ignorovaná". Obvinění její adoptivní matka Mia Farrowová zveřejnila už v roce 1992 v době, kdy se po 12 letech za dramatických okolností s Allenem rozcházeli.

Dylan údajně Allen sexuálně napadl téhož roku v domě Farrowové ve státě Connecticut. Hollywoodský filmař obvinění dlouhodobě odmítá, v minulosti ho vyšetřovala policie, ale obviněn nebyl, protože se žádný přečin neprokázal. Dnes jeho adoptivní dcera o jeho údajném chování poprvé promluvila před televizní kamerou.

Po loňském propuknutí aféry s hollywoodským producentem Harveyem Weinsteinem se ve Spojených státech přihlásily jako oběti sexuálního násilí desítky, ba stovky žen, které z útoku často obviňovaly známé filmaře, herce, novináře nebo politiky. Kampaň zvaná MeToo vyvolala ale i kritiku a stížnosti na kriminalizaci vstřícného vztahu mužů k ženám a odsuzování jejich přirozené dvornosti.

Od Allena se v poslední době odvrátila řada herců, kteří s ním spolupracovali na jeho filmech. Americko-francouzský herec Timothée Chalamet tento týden oznámil, že odevzdá na fond obětí sexuálního zneužívání výplatu za roli v Allenově filmu A Rainy Day in New York (Deštivý den v New Yorku), jehož natáčení skončilo na podzim. Od režiséra se distancovali herci Rebecca Hallová, Mira Sorvinová, Ellen Pageová, David Krumholtz a Griffin Newman.