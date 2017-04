Barcelona - Trenér fotbalistů Juventusu Turín Massimiliano Allegri po postupu do semifinále Ligy mistrů přes Barcelonu vyzdvihl defenzivní sílu italského týmu. "Stará dáma" po domácí výhře 3:0 vymazala hvězdný útok Katalánců i ve středeční odvetě na stadionu Camp Nou, kde uhrála bezbrankovou remízu.

"Je skoro neslýchané, že by Barcelona v obou zápasech play off vyšla naprázdno. To, že jsme neinkasovali jediný gól, ukazuje naši sílu a kvalitu," řekl Allegri novinářům.

Nejlepší obrana soutěže domácí tým pustila do minima příležitostí. Nejvíc hrozil Lionel Messi, který však neměl svůj den a i před odkrytou brankou poslal míč nad břevno. Argentinský kanonýr tak dál čeká na první gól brankáři Gianluigimu Buffonovi.

"Moc dobře jsme si vedli v defenzivě, méně pak v útoku, protože jsme nevyužili některé velmi slibné protiútoky a kazili snadné přihrávky. Je normální, že jsme se tady dostali pod tlak. Nicméně jsme udělali rozhodující krok na cestě do Cardiffu (dějiště finále LM)," uvedl Allegri.

"Po úvodní výhře 3:0 jsme měli dobrou šanci na postup, ale upřímně jsem nevěřil, že bychom mohli v Barceloně udržet čisté konto. Když čelíte mužstvu s takovými ofenzivními možnostmi, vždycky očekáváte jeden dva inkasované góly. To, že jsme je zastavili na 180 minut, znamená, že jsme opravdu dobří," přidal kapitán Buffon.

Juventus si v Barceloně ještě vylepšil fantastické defenzivní statistiky. Italský šampion v deseti zápasech tohoto ročníku LM inkasoval pouze dva góly ve skupině a 531 minut už drží čisté konto. "Každý podal výjimečný výkon, a když přišel na hřiště Andrea Barzagli (v 75. minutě), vypadalo to, že můžeme hrát celý den a nedostaneme branku," podotkl devětačtyřicetiletý kouč.

Juventus zůstává ve hře o vysoce ceněný treble. Turínský tým vede italskou ligu, má před sebou semifinále LM a finále domácího poháru proti Laziu Řím. "Gratuluju chlapcům za to, co předvádějí celou sezonu. Je to krok kupředu, zaslouženě jsme postoupili přes špičkový tým. Klíčem není udržet současnou formu, ale ještě se pokusit zlepšit," prohlásil Allegri.

"Je dobře, že jsme ve čtvrtfinále čelili právě Barceloně. Přesvědčivý postup přes tak kvalitního soupeře, který pravděpodobně zůstává nejlepším týmem světa, byl výborným testem pro naše sebevědomí," dodal devětatřicetiletý Buffon.