Praha - Českou část evropského turné ruského souboru Alexandrovci, kterou zahájí 11. května ve Zlíně, označují organizátoři jako jubilejní a vzpomínkové. Letos v září totiž uplyne 80 let od jejich prvního koncertu v Praze a série koncertů bude i vzpomínkou na tragédii z konce loňského roku, kdy při havárii letadla zahynulo 92 lidí včetně 64 členů slavného pěveckého souboru. Na dnešním setkání s novináři v Praze to uvedl dlouholetý moderátor souboru a hudební historik Jiří Klapka.

"Na jubilejní a vzpomínkové turné přivezou Alexandrovci to, co po nich jako posluchači chceme - svůj klasický repertoár, ve kterém bude Svatá válka i Kaťuša. Jako hosty si převezou francouzskou romskou skupinu Gipsy 4 Ever," uvedl Klapka.

Turné skončí 22. května v Plzni. Alexandrovci vystoupí také v Olomouci, Ostravě, Brně, Hradci Králové, Pardubicích, Českých Budějovicích a Praze.

Po prosincové havárii obnovený soubor Alexandrovců poprvé vystoupil v únoru v Moskvě. "Na takovou tragédii nelze zapomenout, ale život jde dál," podotkl zástupce vedoucího souboru Michail Maruševskij.

V Praze se dnes představili také noví členové souboru basista Kuzma Rybalkin a barytonista Maxim Maklakov. Konkurz na nové členy souboru začal v polovině ledna. Podle médií se přihlásilo kolem 2000 zájemců, ale podmínky přijetí byly nebývale náročné. Uchazeč ve věku 18 až 45 let musel nejprve prokázat vysokoškolské vzdělání v oboru zpěv a musel porotu obeslat zvukovým a obrazovým záznamem svého vystoupení.

"Obtížnost konkurzu spočívala v tom, že jsme operní pěvci, ale nezpívali jsme jenom árie. Chtěli po nás i lidové písně a romance. V opeře je zpěvák na scéně i tři hodiny a může do árií promítnout všechno své umění a zkušenosti, ale v případě lidové písně nebo romance musíte celý život vtěsnat do tří minut," řekl ČTK pěvec ukrajinského původu Rybalkin.

Na svém evropské turné již Alexandrovci vystoupili na dvou koncertech v Turecku. Vzhledem k tragédii svá plánovaná vystoupení v Číně a Ománu přeložili na podzim. Některé evropské státy, například Estonsko, vystoupení ruského armádního souboru z politických důvodů zakázaly.

S Alexandrovci jako hosté z tuzemských umělců vystupovali například Karel Gott, Lucie Bílá, Petr Kolář, Petra Janů, Aleš Brichta, Bára Basiková či houslový virtuos Pavel Šporcl. Letos umělecké záměry souboru s tuzemskými interprety nepočítají. Zahraničním hostem bude francouzská skupina Gipsy 4 Ever. kterou založil po rozpadu známé kapely Gipsy Kings bubeník Xavier Padilla.

V ČR Alexandrovci naposledy koncertovali předloni. Turné se konalo u příležitosti 70. výročí osvobození a ukončení druhé světové války.